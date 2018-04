Tullisota uhkaa talouskasvua

Presidentti Donald Trump astui vaaralliselle tielle, kun Yhdysvallat otti käyttöön suojatullit. Pahimmillaan tullinokittelu voi johtaa laajaan kauppasotaan.

Trump on paheksunut alijäämää Kiinan kaupassa, joten tullien kohdistaminen Kiinan tuontia vastaan oli odotettu siirto.

Presidentti Trump haluaa näyttää kannattajilleen, että hän taistelee oman maan työpaikkojen puolesta. Työpaikkojen pelastamista hän korosti jo vaalikampanjassaan, ja linja on jatkunut myös valkoisessa talossa.

Tavoite työpaikkojen pelastamisesta on sinänsä hyvä, ja sen puolesta jokainen johtaja on valmis tekemään töitä. Suojatullien käyttö voi kuitenkin johtaa päinvastaiseen lopputulokseen, jos seurauksena on maailmanlaajuinen kauppasota.

Trump on sanonut, että kauppasota on hyvä asia, ja se on helppo voittaa. Näin yksinkertainen asia ei ole.

Esimerkki löytyy historiasta, kun Yhdysvalloissa otettiin käyttöön suojatullit pörssiromahduksen jälkeen 1930-luvulla. Tilanne johti laajaan kauppasotaan ja koko maailmantalouden kriisiin. Työttömyys kasvoi ja lama syveni.

Vaaran merkit ovat taas ilmassa. Trumpin määräämät teräksen ja alumiinin tuontitullit kohdistuvat vahvasti Kiinaan, eikä vastareaktiota tarvinnut odottaa. Kiina asetti omat tuontitullit yli sadalle yhdysvaltalaiselle tuotteelle. Korotettujen tullien taakse joutuivat muun muassa sianliha, hedelmät ja viinit.

Trump vastasi uusilla yli 40 miljardin euron tulleilla, jotka kohdistuvat noin 1 300 kiinalaistuotteeseen. Kiinan vastaisku tuli taas heti, yhdysvaltalaisille tuotteille on luvassa vastaava määrä uusia tullirajoituksia. Kauppasodan kierre voimistuu.

EU sai lisäaikaa Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitulleille. Se ei kuitenkaan poista uhkakuvia Suomen ja muiden EU-maiden päältä. Kahden talousmahdin kauppasota suistaisi myös Euroopan talouden raiteiltaan.

Lyhytaikaisesti tullikiista voi auttaa esimerkiksi eurooppalaisen sianlihan vientiä Kiinaan, mutta laaja kauppasota on myrkkyä viennille.

Toivoa sopii, että kiista ei karkaa käsistä. Moni luottaa, että Kiina pystyy katsomaan kauemmaksi eikä provosoidu täyteen kauppasotaan.