”Tulorekisteri digitalisaatiota parhaimmillaan”

Ensi vuoden alusta suomalaiset voivat nähdä palkkatulonsa lähes reaaliajassa uudessa tietokannassa eli tulorekisterissä. Myös esimerkiksi Kelalla ja Verohallinnolla on pääsy rekisteriin.

Kumpikin viranomainen uskoo, että uusi rekisteri helpottaa heidän työtään. Se auttaa myös väärinkäytösten ehkäisemisessä.

Johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry:n lainsäädäntöryhmästä sanoo, että tulorekisteristä on hyötyä myös vakuutusalalle.

Hänen mukaansa reaaliaikaisuus parantaa harmaan talouden torjuntaa. Työntekijä voi halutessaan tarkistaa, että hänen tulotietonsa varmasti ovat rekisterissä, eli että työnantaja on ne sinne merkinnyt. Sama koskee toimijoita, jotka tarjoavat lakisääteisiä tapaturma- ja työeläkevakuutuksia. Ne voivat esimerkiksi tarkistaa, että työnantajan ilmoittamat työntekijämäärät pitävät paikkansa.

Karhunen huomauttaa, että tällä hetkellä seuranta on vähän jälkijätteistä, koska työnantajan ilmoittamat tiedot voidaan tarkistaa vasta vakuutuskauden jälkeen.

Rekisteri antaa Karhusen mukaan vakuuttajille myös mahdollisuuden päästä kiinni lyhyen elinkaaren yhtiöihin, jotka elävät muutamia kuukausia ja sitten lopetetaan. Usein uusi yhtiö samoilla omistajilla syntyy pikaisesti vanhan lopettamisen jälkeen. Oikeat omistajatkin pitäisi pystyä selvittämään.

– Se, mitä nämä yhtiöt haluavat vakuutusyhtiöltä, on toiminnan vastuuvakuutus. Se on elinehto, jotta päästään esimerkiksi urakkakilpailuihin mukaan.

Karhunen kutsuu tulorekisteriä digitalisaatioksi parhaimmillaan.

– Tässä laitetaan tietokone töihin mylläämään isoja tietomassoja. Se jaksaa tehdä sitä 24/7.

STT