Turun joukkopuukotuksen oikeudenkäynnissä esillä syytetyn manifesti ja kuvamateriaalia tekopäivältä

Turun joukkopuukotusjuttu jatkuu tiistaina toista päivää Varsinais-Suomen käräjillä.

Tarkoituksena on käydä läpi kirjallisia todisteita: muun muassa syytetyn videomanifestia ja sen käännettyä sisältöä, valokuvia hänen liikkeistään, rikosteknisen laboratorion lausuntoja, vainajien kuvia ja ruumiinavauspöytäkirjoja sekä kuolemansyy- ja lääkärinlausuntoja.

Fyysisesti istuntopaikkana on Turun vankila, mutta yleisö seuraa istuntoa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tiloissa.

Oikeudenkäynnissä pyritään selvittämään muun muassa sitä, pitäisikö tekoja tulkita tappoina vai murhina sekä jommankumman yrityksinä. Lisäksi tärkeä teema on se, onko teot tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

Veitsi-iskun myöntänyt Abderrahman Bouanane juoksi viime elokuussa Turun Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Syytetty on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Kuulusteluissa Bouanane kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli tappaa yksi tai kaksi henkilöä. Oman käsityksensä mukaan hän oli torilla tekemässä terroritekoa, mutta puolustuksen mukaan teot eivät täytä lain tarkoittamaa terroristista tarkoitusta.

Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Avauspäivänä maanantaina Bouanane muutti aiempaa kertomustaan. Tulkin välityksellä esitetyn näkemyksen mukaan häkeltymisen takia Bouanane ajatteli, että piiloutuu ja jatkaa veritekoja myöhemmin. Puolustus on aiemmin kertonut, että tarkoituksena oli kolmen ensimmäisen uhrin jälkeen vain paeta paikalta.

Puolustusasianajaja Kaarle Gummerus ei vielä Bouananen ulostulon jälkeen halunnut arvioida, vaikuttaako puheenvuoro jotenkin puolustuksen näkemyksiin.

Terrorismiteemoihin liittyvää todistelua ja selvitystä on tarkoitus käydä läpi erityisesti toukokuussa.

