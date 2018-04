Turun joukkopuukotuksesta syytetty: ”Tarkoitus oli piiloutua ja jatkaa veritekoja” – asianajaja pitää version muuttumista poikkeuksellisena

Turun joukkopuukotuksesta syytetty kertoi oikeusistunnossa, että hänen tarkoituksenaan oli kahden ensimmäisen uhrin jälkeen piiloutua ja jatkaa tekojaan. Abderrahman Bouanane puhui asiasta lyhyesti tulkin välityksellä juuri ennen ruokataukoa Turun vankilassa.

– Ensimmäisen uhrin kohdalla oli tarkoituksena, että tapan kaksi ihmistä ja katkaisen heidän päänsä. Mutta ensimmäisen jälkeen, en enää tiennyt mitä tehdä, Bouanane kertoi oikeudessa.

Tulkin välityksellä esitetyn näkemyksen mukaan häkeltymisen seurauksena Bouanane ajatteli, että piiloutuu ja jatkaa veritekoja myöhemmin.

Aiemmin puolustus on kertonut, että tarkoituksena oli vain paeta kolmen ensimmäisen uhrin jälkeen.

– Minun näkemykseni on se, että hän kertoo nyt jollain lailla näkemyksiään eri tavalla kuin aiemmin. Se jää sitten tuomioistuimen harkintaan, että millainen merkitys kertomuksen muuttamiselle annetaan, Bouananen asianajaja Kaarle Gummerus sanoi ruokatauolla.

Gummerus ei vielä osannut sanoa, minkälainen vaikutus Bouananen ulostulolla on puolustukseen.

– Katsotaan nyt mihin se muuttuu. Tällaisesta pakenemisesta hän on minulle puhunut, Gummerus kommentoi yllättävää ulostuloa ja puolustuksen aiempaa versiota.

Gummerus pitää päämiehensä version muuttumista poikkeuksellisena.

– Kyllä nyt varmaan se näkemys siitä, että esitutkinnasta muutetaan kertomusta ikään kuin itselleen vahingolliseen suuntaan aika poikkeuksellista on.

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Bouanane on kirjallisessa vastauksessaan myöntänyt teon tappoina ja tapon yrityksinä. Kuulusteluissa hän kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli tappaa yksi tai kaksi henkilöä. Oman käsityksensä mukaan hän oli torilla tekemässä terroritekoa, mutta puolustuksen mukaan teot eivät täytä lain tarkoittamaa terroristista tarkoitusta.

—

Korjattu aiempaa uutista: Jutussa kerrottiin aiemmin oikean uhrimäärän lisäksi myös virheellinen maininta siitä, että puukottaja olisi haavoittanut kuutta. Haavoitettuja oli kahdeksan.

STT

