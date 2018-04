Turun joukkopuukotusjuttu jatkuu uhrien kuulemisella – eräs kertoi viestittäneensä soittopyynnöt omalla verellään

Turun joukkopuukotusoikeudenkäynnissä kuullaan tänään yhä puukotuksen uhreja. Iskun tapahtumista kertoo muun muassa lastenvaunuja työntänyt nainen, joka joutui veitsi-iskun uhriksi.

Nainen kertoi poliisin kuulusteluissa, että puukottaja oli ehtinyt jo liian lähelle ennen kuin hän huomasi tätä.

– Työnsin pois lastenrattaat, lastenvaunuja työntänyt nainen kertoi ensireaktiostaan.

Toinen nainen puolestaan kuvaili poliisin kuulustelussa, että onnistui vielä loukkaantumisensa jälkeen viestittämään soittopyynnöistä.

– Muistan, että työkaverini ystävänsä kanssa oli auttamassa minua. Muistan, että kaivoin puhelimeni esiin ja muistan kirjoittaneeni omalla verelläni T-kirjaimen maahan. Tästä työkaverini tajusi, että haluan hänen soittavan (haluamalleen henkilölle). Onnistuin myös muistaakseni kirjoittamaan Ä-kirjaimen, josta työkaverini ymmärsi, että hän soittaisi myös äidilleni.

Kolmas kuultava puolestaan kertoi kuulusteluissa, kuinka ilmeisesti puuhelmet suojasivat häntä viilloilta. Poliisi onnistui tämän uhrin kohdalla pysäyttämään joukkopuukotuksen.

– Muistan, että poliisin aseesta tuli savua. Muistan, että sen jälkeen kun poliisi oli ampunut tekijää, puukottaja oli kietonut kätensä kaulani ympärille takaapäin. Kaaduimme yhdessä sivusuunnassa oikealle päin, minä hieman hänen päälleen, nainen kertoi.

Syytetty Abderrahman Bouanane juoksi 465 metriä Turun Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Oikeudessa on tarkoitus kuulla tänään yhteensä kuutta henkilöä.

Kaksi yllätystä oikeussalista

Kolmen istuntopäivän aikana Turun vankilassa oikeudenkäyntiin on mahtunut jo kaksi yllättävää tilannetta.

Ensimmäisenä istuntopäivänä Bouanane sanoi tulkin välityksellä, että hänen tarkoituksenaan oli ensimmäisten uhrien jälkeen paeta paikalta, piiloutua ja jatkaa veritöitä myöhemmin. Aiemmin puolustus on vedonnut siihen, että Bouananen oli tarkoitus vain paeta ensimmäisten uhrien jälkeen.

Kolmantena päivänä Bouanane poistettiin oikeussalista, koska hän hermostui viime elokuussa puukottamalleen miehelle. Veitsestä saanut Hasan Alazawii kertoi, että oli lähtenyt Bouananen perään.

Ennen Alazawiin kuvailemaa takaa-ajoa, Bouanane palasi toistuvasti puukottamaan ensimmäistä uhria auttanutta.

– Häntä (syytettyä) pelotti, joten hän otti aina pakkia ja palasi sitten takaisin. Kuten pelkurit tekevät, Alazawii kuvaili Bouananen toistuvia hyökkäyksiä auttajan kimppuun.

Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Bouanane on myös kertonut poliisin kuulusteluissa, että oli omasta mielestään paikalla toteuttamassa terroritekoa.

Puolustus on kuitenkin kiistänyt, että teot olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa lain tarkoittamalla tavalla.

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

