Turun joukkopuukotusjutun syytetty ei saapunut saliin – pyytänyt itse, ettei tarvitse olla paikalla

Turun joukkopuukotusjutun syytetty ei saapunut henkilökohtaisesti Turun vankilan auditorioon, joka toimii oikeussalina. Vielä hetkeä aiemmin puheenjohtaja odotteli hänen saapuvan paikalle henkilökohtaisesti.

Puolustuksen mukaan Abderrahman Bouanane on pyytänyt, että hänen ei tarvitse olla paikalla oikeudenkäynnissä. Puheenjohtajan mukaan päivän kuulemiset voidaan käsitellä ilman syytetyn henkilökohtaista läsnäoloa.

Joukkopuukotusoikeudenkäynnissä kuullaan tänään yhä puukotuksen uhreja. Oikeudessa on tarkoitus kuulla tänään yhteensä kuutta henkilöä.

Syytetty Bouanane juoksi 465 metriä Turun Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä. Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Bouananen marokkolainen lapsuudenystävä ja asuintoveri on poistunut Suomesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Miehen oli tarkoitus todistaa oikeudenkäynnissä Bouananen radikalisoitumisesta sekä tämän liikkeistä ennen puukotusiskua viime vuoden elokuussa.

Kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen vahvistaa HS:lle miehen maasta poistumisen. Koistinen kuitenkin elättelee toiveita, että hänet voitaisiin saada oikeuden eteen.

HS:n mukaan mies on voinut lähteä vapaaehtoisesti maasta, mutta hänet on voitu myös karkottaa. Lehti myös kertoo, että syyttäjä oli valmistautunut todistajan mahdolliseen maasta poistumiseen.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005643191.html

STT