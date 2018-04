Turun puukottaja poistettiin taas salista – ”Tuolikohu ei voi jatkua”

Turun puukottajan kuulemista yritettiin jatkaa oikeudessa tänään. Puheenjohtaja poistatti syytetyn salista heti istunnon aluksi, kun tämä ei edelleenkään suostunut istumaan syytetyn penkille.

Oikeuden puheenjohtaja Tapio Katajamäki pyysi vartijoiden saliin taluttamaa syytettyä istumaan käsittelyn aluksi ja kertoi olevansa harmistunut, että tämä ei siihen suostu.

– Olen harmistunut ja pettynyt sen takia, että oikeudenkäyntiä, jota minä olen johtanut, on mediassa kuvattu farssiksi. Ymmärrän, että vastaaja on tällä hetkellä keskellä valtakunnallista julkisuutta saanutta tuolikohua. Tällainen tuolikohu ei kuitenkaan voi jatkua, Katajamäki sanoi.

Puheenjohtaja sanoi, että puukottajalle on annettu nyt jo mahdollisuus, jota ei useimmille anneta.

– Vastaajalle annettiin ikään kuin toinen mahdollisuus pohtia tätä asiaa yön yli. Se, että vastaaja ei suostu noudattamaan hänelle annettuja määräyksiä, on tulkittavissa kieltäytymiseksi. Tai sitten vastaaja ei kykene jatkamaan istuntoa.

Asianajaja: En ole saanut häneen yhteyttä

Asianajajan mukaan syytetty ei ole kuitenkaan erikseen kieltäytynyt kuulemisesta.

– Eilisen iltapäivän jälkeen en saanut enää sellaista yhteyttä häneen, että olisimme voineet asiasta keskustella. Hänestä täytyisi hankkia lääkärin lausunto, että onko hän siinä kunnossa, että voi jatkaa, asianajaja Kaarle Gummerus sanoi.

Eilen puukottaja, Abderrahman Bouanane, 23, kieltäytyi istumasta tuolille, koska ”joutuisi helvettiin”. Hän halusi istua tuolin sijaan lattialla.

– En ole mikään asiantuntija tässä asiassa, mutta olen ymmärtänyt niin, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka näkevät tilanteen niin, että monilla muilla teoilla voi vääjäämättömämmin joutua helvettiin kuin tuoliin istumalla. Lähetän Bouananen ulos tästä salista, puheenjohtaja totesi.

Miestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Miehen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Puukottaja oli kuitenkin omasta mielestään Turun kauppatorilla tekemässä terroritekoa viime elokuussa.

STT

Kuvat: