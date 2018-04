Turun puukottaja: ”Tuntui, että olin sodassa naisia vastaan”

Turun puukottaja kertoi kuulemisessaan, että hänen ensimmäiseksi uhrikseen valikoitui Turun kauppatorilla lehtisiä jakamassa ollut Jehovan todistaja, koska tämä ärsytti häntä.

Puukottaja tuotiin saliin raudoissa ja vartijoiden saattamana. Hän vastaili kuulemisensa aluksi oman asianajajansa Kaarle Gummeruksen kysymyksiin. Puukottaja kertoi tälle, että uskoi kuolevansa, kun poliisi ampui häntä.

– En olisi lopettanut, jos minua ei olisi ammuttu, hän sanoi.

Seuraavaksi kysymyksiä esitti syyttäjä Hannu Koistinen. Hän kysyi, tiesikö puukottaja, että ensimmäinen uhri oli torilla esittelemässä Jehovan todistajien asiaa ja oliko tämä juuri se syy, miksi tämä hyökkäsi hänen kimppuunsa.

– Minua ärsytti, kun hän hymyili. Se herätti minussa tietynlaisia tunteita, jotka olivat kiusallisia, puukottaja kertoi.

Syyttäjä jatkoi kysymällä uudelleen, oliko hymyily vai Jehovan todistajien esitteiden jakaminen syynä sille, että tämä valikoitui uhriksi.

– Molemmat, puukottaja vastasi.

Seuraavat uhrit valikoituivat hänen mukaansa siksi, että hän halusi heidän poistuvan paikalta.

”Tuntui, että joku sisälläni ohjaa minua”

Hän kertoi valinneensa neljännen uhrin, Hasan Alazawiin, koska tämä lähti puukottajan perään.

– Joka pitää itseään supersankarina, tulkoon. Hän on vihollinen.

Viime keskiviikkona syytetty poistettiin istunnon loppupuolella auditoriosta, kun hän hermostui Alazawiille, joka luonnehti istunnossa tämän käytöstä toistuvasti pelkurimaiseksi.

Hän sanoi kokeneensa, että hyökkäyksen aikana tuntui, kuin joku hänen sisällään ohjaisi häntä.

– En pystynyt hallitsemaan, hän sanoi.

Hän kertoi, että hän aikoi hyökätä myös poliisien kimppuun, kun näki poliisiauton.

– Minulla oli aikomus, kun poliisiauto kääntyy, se, että olen lähettyvillä ja hyökkään heitä päin. Mutta niin ei käynyt, kun auto kääntyi takaisin.

Muutti kertomustaan uhrien valitsemisesta

Syyttäjä kysyi häneltä myös, miksi hän huusi ”allahu akbar”, joka tarkoittaa suomeksi ”jumala on suuri”.

– Sisälläni oli sellainen tunne, että minun oli pakko huutaa allahu akbar. Tuntui, että olen naisia vastaan sodassa. Eli ei miehiä vastaan, hän sanoi.

Hän on esitutkinnassa kertonut, että harkitsi kohteekseen myös varusmiehiä, eikä tarkoitus ollut tappaa ensisijaisesti naisia.

Puukotuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui kahdeksan ihmistä viime elokuussa. Puukottajaa syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä.

Puukottaja on tunnustanut tehneensä veriteot. Hänen puolustuksensa myöntää kaksi tappoa ja kahdeksan tapon yritystä mutta kiistää sekä murhat että lain tarkoittaman terroristisen tarkoituksen. Syytetty on kuitenkin itse ollut sitä mieltä, että hän oli torilla tekemässä terroritekoa.

Syytetyllä ei ole velvollisuutta pysyä totuudessa, kun häntä kuullaan oikeudessa.

STT