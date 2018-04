Turun puukottaja tutustui Isis-materiaaliin ystävänsä avustuksella

Turun puukottaja kertoi poliisikuulusteluissa aloittaneensa äärijärjestö Isisiin liittyvien materiaalien katsomisen noin kolme kuukautta ennen puukotuksia. Aineiston katsomisen syyksi hän kertoi, että halusi ottaa selvää, onko järjestö hyvällä vai huonolla asialla.

Hän sai maahanmuuttajakaveriltaan tiedon pikaviestipalveluissa olevista keskusteluryhmistä, joissa Isisiin liittyvää materiaalia jaetaan. Hän oli tavannut miehen viimeksi noin kolme viikkoa ennen elokuista puukkoiskuaan. Poliisi on etsintäkuuluttanut tapahtuneen vuoksi uzbekistanilaistaustaisen miehen, mutta häntä ei ole toistaiseksi saatu kiinni.

– Hän näytti minulle ja opasti, miten tehdään profiili ja miten käyttää Telegram-pikaviestipalvelua, puukottaja kertoi poliisille.

Puukottaja Abderrahman Bouanane oli käynyt hänen kanssaan myös keskusteluja Isisistä.

Hän oli tutustunut poliisin sittemmin etsintäkuuluttamaan mieheen moskeijassa. Aluksi tapaamisen syynä puukottajan mukaan oli se, että mies oli etsinyt Bouananelle pimeitä töitä.

Hän kertoi poliisille menneensä sekaisin katselemastaan aineistosta, mutta kielsi materiaalien katselun olleen syy puukkoiskulle.

Bouananelta kysyttiin kuulusteluissa myös, mitä hän ajattelee Isisin joukkojen ajattelevan teoistaan.

– Itse asiassa he ovat se taho, joka käskee tekemään näin mm. räjähteillä, pommeilla ja hyökkäyksillä, hän vastasi.

Isis ei kuitenkaan ole ottanut iskua nimiinsä, mahdollisesti siksi, että puukottaja jäi henkiin.

Poistettiin taas salista – syytetyn kuulemista ei voi jatkaa tänään

Turun puukottajan kuulemista yritettiin jatkaa oikeudessa tänään. Puheenjohtaja poistatti syytetyn salista heti istunnon aluksi, kun tämä ei edelleenkään suostunut istumaan syytetyn penkille. Sen jälkeen oikeus vetäytyi tauolle, jonka aikana käräjäoikeudelle toimitettiin lääkärinlausunto syytetystä.

Lääkärinlausunnon mukaan hänen kuulemistaan ei voida jatkaa ainakaan tänään. Syyttäjä ehdotti, että oikeudenkäyntiä jatketaan tänään esitutkintamateriaalin läpikäynnillä. Puukottajan asianajaja suostui tähän.

Oikeudessa alettiin käydä läpi Abderrahman Bouananen poliisikuulusteluja niistä kysymyksistä, joihin ei eilisessä kuulemisessa ehditty paneutua.

Eilen kuuleminen keskeytyi, koska puukkoiskun tehnyt mies kieltäytyi lounastauon jälkeen istumasta syytetyn penkille. Hän ei myöskään suostunut seisomaan, vaan halusi istua lattialla.

”Tuolikohu ei voi jatkua”

Aamun istunnon aluksi oikeuden puheenjohtaja Tapio Katajamäki pyysi vartijoiden saliin taluttamaa syytettyä istumaan ja kertoi olevansa harmistunut, että tämä ei siihen suostu.

– Olen harmistunut ja pettynyt sen takia, että oikeudenkäyntiä, jota minä olen johtanut, on mediassa kuvattu farssiksi. Ymmärrän, että vastaaja on tällä hetkellä keskellä valtakunnallista julkisuutta saanutta tuolikohua. Tällainen tuolikohu ei kuitenkaan voi jatkua, Katajamäki sanoi.

Puheenjohtaja sanoi, että puukottajalle on annettu nyt jo mahdollisuus, jota ei useimmille anneta.

– Vastaajalle annettiin ikään kuin toinen mahdollisuus pohtia tätä asiaa yön yli. Se, että vastaaja ei suostu noudattamaan hänelle annettuja määräyksiä, on tulkittavissa kieltäytymiseksi. Tai sitten vastaaja ei kykene jatkamaan istuntoa.

Miestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Miehen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Puukottaja oli kuitenkin omasta mielestään Turun kauppatorilla tekemässä terroritekoa viime elokuussa.

STT

