Turun puukottajaa kuullaan oikeudessa tänään – muutti jo kerran kertomustaan

Turun elokuisen puukkoiskun tekijää kuullaan tänään oikeudessa Turussa.

Kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä ja kahdesta murhasta syytetyn miehen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Puolustus on kiistänyt lain tarkoittaman terroristisen tarkoituksen, vaikka puukottaja oli omasta mielestään torilla tekemässä terroritekoa.

Puukottaja muutti kertomustaan oikeudessa pääkäsittelyn ensimmäisenä päivänä. Hän kertoi, että tarkoituksena oli kahden ensimmäisen uhrin jälkeen piiloutua ja jatkaa tekoja. Aiemmin puolustus kertoi, että tarkoituksena oli vain paeta kolmen ensimmäisen uhrin jälkeen.

Syytetty ei ollut paikalla salissa maanantaina, kun oikeudessa kuultiin muun muassa puukotuksessa haavoittuneita uhreja. Viime keskiviikkona hänet poistettiin salista, kun hän kiihtyi yhdelle puukottamistaan miehistä. Uhri luonnehti puukottajan toimintaa pelkurimaiseksi, jolloin tämä kimpaantui ja alkoi elehtiä ja huudella syytetyn penkiltä.

Syyttäjän pääväite ja yksi terroristisen tarkoituksen määritelmistä on, että teon tarkoituksena on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Puukottajan asianajaja Kaarle Gummerus kertoo, että tänään oikeudessa käydään läpi muun muassa sitä, oliko puukottajan tarkoitus aiheuttaa pelkoa ja kauhua.

– Tässä pyritään selvittämään tarkoitusta tekohetkellä, Gummerus täsmentää.

Puukottajan kuulemiseen on varattu aikaa myös keskiviikko.

– Katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Odotan tiistailta sitä, että saadaan tapahtumiin selvitystä.

Kertoi poliisille syyksi muslimien kokemat vääryydet

Ensimmäisessä poliisikuulustelussaan puukottaja kertoi tekojensa syyksi muun muassa syyttömien ihmisten tappamisen Raqqassa ja Mosulissa. Hän kertoi kuulustelussa nähneensä juuri uutisista Raqqaan kohdistuvan iskun, jossa kuoli paljon lapsia. Hän koki, että ihmiset tunsivat myötätuntoa Barcelonan iskun uhreja kohtaan, mutta eivät Syyriassa kuolleita kohtaan. Barcelonan terrori-isku tapahtui vain päivää ennen Turun puukotusta.

Hän on kertonut kuulusteluissa ihailleensa Isisin ideologiaa. Hän myös latasi Facebookiin Isisin mustan lipun, joka poistettiin heti.

Poliisi kysyi häneltä kuulusteluissa, miksi hän teki iskun nimenomaan Suomessa. Hän oli oleskellut ennen Suomeen tuloaan muun muassa Saksassa. Hänen mukaansa isku kohdistui suomalaisiin vain siksi, että hän sattui oleskelemaan Suomessa.

– Jos olisin jossain muualla, niin siellä voisin tehdä, hän vastasi poliisille.

Ensin tarkoitus oli iskeä sotilaisiin

Mies aikoi esitutkinnan mukaan aluksi iskeä Pansion laivaston sotilaisiin, jotka poistuivat varuskunnasta käymään kaupassa.

Esitutkinnan mukaan hän oli harkinnut myös hyökkäävänsä linja-autoasemalla olevan varusmiehen kimppuun, mutta luopui ajatuksesta paikalle tulleiden muiden henkilöiden takia. Lopulta linja-autolla torille matkustanut marokkolainen mies kertoi poliisin kuulustelussa, että henkilö hänen sisällään halusi puukottaa ihmisiä, kun taas toinen henkilö halusi estää teot. Lopullinen päätös syntyi hänen mukaansa sen jälkeen, kun hän oli ostanut torilta jäätelön.

– Sen jälkeen kun sain sen jäätelön, niin kuulin äänen päässäni, mikä sanoo ja varoittaa minua, että nyt he saavat sinut kiinni, nyt he nappaa sinut. Kuulin sen useamman kerran ja se täytti pääni. Sitten tartuin veitsen kahvaan kiinni ja tapahtui, mitä tapahtui.

Turun puukkoisku tapahtui viime elokuussa Kauppatorilla ja sen läheisyydessä.

