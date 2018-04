Turun puukottajalla oli Suomessa oppi-isä

Turun puukottaja kertoi poliisikuulusteluissa aloittaneensa äärijärjestö Isisiin liittyvien materiaalien katsomisen noin kolme kuukautta ennen puukotuksia. Aineiston katsomisen syyksi hän kertoi, että halusi ottaa selvää, onko järjestö hyvällä vai huonolla asialla. Oikeudessa käytiin läpi lukuisia aiemmin poliisin esitutkintamateriaalista salaamia kuulusteluja. Niistä selviää, että miehellä oli Suomessa eräänlainen oppi-isä, joka suhtautui Isisiin myönteisesti.

Hän sai maahanmuuttajakaveriltaan tiedon pikaviestipalveluissa olevista keskusteluryhmistä, joissa Isisiin liittyvää materiaalia jaetaan. Hän oli tavannut miehen viimeksi noin kolme viikkoa ennen elokuista puukkoiskuaan. Poliisi on etsintäkuuluttanut tapahtuneen vuoksi uzbekistanilaistaustaisen miehen, mutta häntä ei ole toistaiseksi saatu kiinni.

– Hän näytti minulle ja opasti, miten tehdään profiili ja miten käyttää Telegram-pikaviestipalvelua, puukottaja kertoi poliisille.

Puukottaja Abderrahman Bouanane oli käynyt miehen kanssa myös keskusteluja Isisistä.

Hän oli tutustunut mieheen moskeijassa. Aluksi tapaamisen syynä oli Bouananen mukaan se, että mies oli etsinyt hänelle pimeitä töitä.

Hän kertoi poliisille menneensä sekaisin katselemastaan aineistosta, mutta kielsi materiaalien katselun olleen syy puukkoiskulle.

Bouananelta kysyttiin kuulusteluissa myös, mitä hän ajattelee Isisin joukkojen ajattelevan teoistaan.

– Itse asiassa he ovat se taho, joka käskee tekemään näin mm. räjähteillä, pommeilla ja hyökkäyksillä, hän vastasi.

Isis ei kuitenkaan ole ottanut iskua nimiinsä, mahdollisesti siksi, että puukottaja jäi henkiin.

Kertoi teon syyksi Isisin vahvistamisen

Bouanane on kertonut poliisille tekojensa syyksi muun muassa syyttömien ihmisten tappamisen Syyrian Raqqassa ja Irakin Mosulissa.

Oikeudenkäynnin ydinkysymys on, oliko Bouananen teoilla lain tarkoittama terroristinen tarkoitus. Syyttäjän keskeinen väite ja yksi lain tarkoittamista terroriteon kriteereistä on, että teon tarkoitus on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Poliisi kysyi puukottajalta kuulusteluissa vajaat kaksi viikkoa teon jälkeen, oliko teolla tarkoitus aiheuttaa kauhua ja pelkoa.

– Halusin vain vahvistaa islamilaista valtakuntaa, hän vastasi.

Oikeudessa näytettiin myös videoitu kuulustelu, jossa Bouananella oli vielä lyhyet hiukset ja lyhyt parta. Siinä hän perusteli poliisille tekojaan islamilaisissa maissa tapahtuvilla vääryyksillä. Häneltä kysyttiin, miten jihad liittyy hänen tekemiinsä puukotuksiin.

Hän vastasi aluksi, että on parempi, ettei hän vastaa kysymykseen. Sen jälkeen hän kuitenkin vastasi.

– Silloin perjantaina en ollut ns. voimissani päässä, olin vähän sekaisin. Se itse teko on jihadia.

Kuuleminen korvattiin kuulustelujen läpikäynnillä

Tänään oikeudessa alettiin käydä läpi Bouananenpoliisikuulusteluja niistä kysymyksistä, joihin ei eilisessä kuulemisessa ehditty paneutua, sillä hänen kuulemisensa jatkaminen ei onnistunut.

Puheenjohtaja poistatti syytetyn salista heti istunnon aluksi aamulla, kun tämä ei edelleenkään suostunut istumaan syytetyn penkille. Sen jälkeen oikeus vetäytyi tauolle, jonka aikana käräjäoikeudelle toimitettiin lääkärinlausunto syytetystä.

Lääkärinlausunnon mukaan syytetyn kuulemista ei voida jatkaa ainakaan tänään. Syyttäjä ehdotti, että oikeudenkäyntiä jatketaan tänään esitutkintamateriaalin läpikäynnillä. Puukottajan asianajaja suostui tähän.

Muutti kertomustaan tiistaina

Tiistaina Bouanane muutti aiempaa kertomustaan. Hän kertoi, että naiset ovat hänen vihollisiaan kaikkialla ja miehet ovat näiden naisten uhreja.

– Tuntui, kuin olisin sodassa naisia vastaan, hän ehti kertoa syyttäjälle ennen kuin hänet poistettiin salista.

Vielä esitutkinnan aikana mies kertoi poliisille, että aikoi aluksi iskeä varusmiehiä vastaan. Hän kielsi tuolloin, että olisi valikoinut uhreikseen ensisijaisesti naisia.

Miestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Miehen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Puukottaja oli kuitenkin omasta mielestään Turun kauppatorilla tekemässä terroritekoa viime elokuussa.

