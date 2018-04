Turun puukottajan kuulemista yritetään jatkaa tänään. Eilen kuuleminen keskeytyi, koska puukkoiskun tehnyt mies kieltäytyi lounastauon jälkeen istumasta syytetyn penkille. Hän ei myöskään suostunut seisomaan, vaan halusi istua lattialla. Hänen asianajajansa mukaan miehen mielentila ei enää sallinut käsittelyn jatkamista. Puheenjohtaja päätti lopulta poistattaa miehen salista ja yrittää tänään uudelleen.

Puolustusasianajaja ja syyttäjä ehtivät kuulustella puukottajaa vain noin kolme tuntia ennen lounastaukoa.

Hänet on aiemminkin poistettu salista viime keskiviikkona, kun hän hermostui toiselle puukottamistaan miehistä. Mies lähti elokuussa puukottajan perään ja luonnehti istunnossa tämän käytöstä toistuvasti pelkurimaiseksi.

Professori: Kuulemisen estyminen ei estä käsittelyn jatkamista

Turun yliopiston prosessioikeuden professori Johanna Niemi näkee syyttäjän kuulustelun keskeytymisen ongelmallisena. Syyttäjä ei ehtinyt käydä läpi esimerkiksi iskun tarkoitusperiä vielä tiistaina kuulustellessaan syytettyä.

– Tiukan paikan tullen oikeus voi tukeutua siihen, mitä puukottaja on kertonut poliisille esitutkinnassa, Niemi sanoo.

Käsittelyä voitaisiin myös lykätä, jos nähdään, että siitä olisi hyötyä. Niemen mukaan laissa ei ole kuitenkaan estettä oikeudenkäynnin jatkamiselle.

– Hänelle on varattu tilaisuus vastata kysymyksiin, enempää ei voida käytännössä tehdä, Niemi sanoo.

Miestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Miehen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Puukottaja oli kuitenkin omasta mielestään Turun kauppatorilla tekemässä terroritekoa.

