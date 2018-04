Tutkija: Sinisten nykykannatuksesta matkaa muutamankin edustajan läpi saamiseen

Sinisten nykykannatuksesta on vielä reippaasti matkaa, jotta se saisi edes muutaman kansanedustajan seuraavissa eduskuntavaaleissa, arvioi valtio-opin professori emeritus Heikki Paloheimo Tampereen yliopistosta.

– Puolentoista prosentin valtakunnallisella kannatuksellahan meillä yleensä puolueet eivät saa eduskuntaan ensimmäistäkään kansanedustajaa. Ja voi sanoa, että hyvin pienillä prosenttiosuuksilla puolue voi saada kansanedustajan silloin, jos sen kannatus keskittyy selvästi jollekin alueelle, Paloheimo sanoo.

Käytännössä on helpointa saada edes joku kansanedustaja läpi etelän suurissa vaalipiireissä, kuten Helsingissä tai Uudellamaalla.

Paloheimo arvioi, että esimerkiksi Timo Soinin vetovoima voi vielä riittää läpimenoon Uudellamaalla, jos hän lähtee ehdolle, mutta toinen kysymys on, riittääkö se nykyoloissa vetämään vanavedessä läpi myös jokusen muun edustajan.

Sinisillä on Kaj Turusen tiistaina julkistetun loikan jälkeen 18 kansanedustajaa, johon on nykykannatuksesta valovuosien matka.

– Jos tarkastellaan eduskuntavaaleja taaksepäin ja eri puolueiden vaalimenestystä, niin suurin piirtein 10 prosentin ääniosuudella puolue voi odottaa saavansa 18 paikkaa eduskuntaan, Paloheimo sanoo.

Vertailun vuoksi eduskunnan pienin puolue kristillisdemokraatit sai viime vaaleissa 3,5 prosentin kannatuksen ja 5 kansanedustajaa.

– Kyllä siihenkin on matkaa, Paloheimo toteaa.

Vaaliliitoista voi saada apua – niihinkin liittyy ongelma

Siniset ovat kertoneet hakevansa vilkkaasti vaaliliittoja muiden puolueiden kanssa saadakseen edustajia läpi. Paloheimon mukaan vaaliliitoista voi kyllä periaatteessa löytyä apua sinisille.

– Varsinkin jos pieni puolue on vaaliliitossa jonkin suuremman puolueen kanssa, niin silloin pieni puolue saattaa ääniä keskittämällä saada siinä vaaliliittolistalla ehdokkaansa tuloksen lähelle kärkisijoja. Tällä tavalla saattaa saada paikkoja, joita ei ilman vaaliliittoa tulisi.

Tähän liittyy kuitenkin sinisten kohdalla kysymysmerkki.

– Sinisillä on tässä vaiheessa erittäin vaatimaton puolueorganisaatio ja voi kysyä, ehtiikö heille tulla sellaista järjestökoneistoa, joka pystyisi mahdollisissa vaaliliitoissa ohjaamaan äänten keskittämiseen. Se vaatii kenttätyötä, Paloheimo sanoo.

Sinisten loikka jäytää hallitussopua – Terho haluaa saman pöydän ääreen

Turusen loikka sinisistä kokoomukseen teki tiistaina railoa hallitukseen. Sinisten ehdingon vuoksi houkutusta lähtöön voi ilmetä muillakin, jos he mielivät jatkaa poliittista uraansa.

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho katsoi yhä tänä aamuna, että hallituksella on luottamuskriisi.

– Se täytyy parantaa sitä kautta, että pääsemme saman pöydän ääreen keskustelemaan ennen kaikkea valtiovarainministeri Orpon kanssa siitä, mikä heidän sitoutumisensa on tähän hallitukseen ja miksi hän ei katsonut tarpeelliseksi kertoa sen enempää pääministerille kuin minulle, että tällainen peliliike on heiltä tulossa, Terho sanoi STT:lle keskiviikkona vieraillessaan helsinkiläiskoulussa yhdessä Ruotsin prinssi Danielin kanssa.

Terho nostaa luottamuskriisissä esille sote-uudistuksen.

– Tilanne sen kanssa on saatava ehdottoman selväksi, että tästä päästään eteenpäin. Että meillä on täysi luottamus siihen, että kokoomus ei halua näillä ihmeellisesti ajoitetuilla keikutuksilla pakoilla sote-vastuuta vaan Petteri Orpo (kok.) ja hänen puolueensa on täydellisesti sitoutunut siihen uudistukseen, Terho sanoi.

”Tapaamme siellä triossa sitten”

Väleistään Orpoon Terholla on lyhyt vastaus.

– Tapaamme siellä triossa sitten, Orpo sanoi.

Eilen Terho vaati hallituspuolueiden johtoa koolle pikaisesti, jotta epäilyksistä päästään yli ja jotta sote-uudistusta ja ylipäänsä hallitusyhteistyötä voidaan jatkaa. Hallituspuolueiden johto ei enää tiistaina kokoontunut. Terho kertoo henkilökohtaisesti olleensa puhelinyhteydessä pääministerin kanssa.

– Trio on koolla sitten, kun pääministeri kutsuu sen tai saa koolle. Tässä on erilaisia matkoja ja muita käsittääkseni viivästyksenä, Terho sanoi.

Orpo on lähipäivät reissussa, joten kasvokkain tapaaminen voi hyvinkin venyä ensi viikkoon.

Sinisten puoluehallitus kokoontuu tänään alkuillasta. Terhon mukaan kokouksessa on tarkoitus käydä aika laaja keskustelu sekä yleistilanteesta että Turusen siirtymisestä toiseen puolueeseen.

– Katsotaan sitten, missä tunnelmissa puoluehallitus on, mutta hallituksen on pakko kokoontua senkin takia, että Turunen oli puoluehallituksen jäsen. Nyt lienee syytä todeta, että hän on eronnut siitä, Terho sanoi.

Eilen tiedotustilaisuudessaan Orpo uskoi, että hallituspuolueet pystyvät asiallisesti käsittelemään sinisten Turusen loikasta syntyneen kiistan. Hän kiisti jyrkästi, että kokoomus yrittäisi kaataa sote-uudistusta tai koko hallitusta, kuten sinisistä on epäilty.

LM: Enemmistö puoluehallituksesta kannattaa hallituksessa jatkamista

Enemmistö sinisten puoluehallituksesta kannattaa hallituksessa jatkamista, käy ilmi Lännen Median kyselystä.

Lännen Media kysyi puoluehallituksen jäseniltä, onko puolueella hallituksessa jatkamisen edellytyksiä kansanedustaja Kaj Turusen loikattua kokoomukseen.

Lännen Media tavoitti kolmetoista sinisten puoluehallituksen 17 jäsenestä. Heistä yhdeksän ilmoitti, että sininen tulevaisuus voisi jatkaa hallituksessa.

Yksikään Lännen Median tavoittamista puoluehallituksen jäsenistä ei kannattanut hallituksesta lähtemistä.

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho ja puoluesihteeri Matti Torvinen sanoivat tiistaina, että Turusen loikkaus on heikentänyt luottamusta hallituspuolueiden kesken.

Sinisten puoluehallitus kokoontuu tänään kello 18 keskustelemaan Turusen loikkauksesta. Puoluehallituksessa istuvat 11 piirijäsentä, puolueen puheenjohtajat, puoluesihteeri sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/sinisten-torvinen-itse-lahtisin-mutta-puolueen-etu-ja-suomen-etu-eivat-sita-mahdollista-enemmisto-puoluehallituksesta-kannattaa-jatkamista-200902198/

STT

Kuvat: