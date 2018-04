Suomalaisten pitkään jatkunut suotuisa kansanterveyden kehitys on hidastumassa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta FinTerveys 2017 -tutkimuksesta.

Keskeiset kansantautien riskitekijät, kohonnut verenpaine, kokonaiskolesteroli ja lihavuus, ovat yhä erittäin yleisiä, vaikka kolesterolitasot ovatkin laskussa.

Tutkimuksen mukaan myös myönteistä kehitystä on kuitenkin nähtävissä. Esimerkiksi iäkkäiden elämänlaatu on parantunut.

STT