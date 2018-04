Tutkintapyynnön Tullin pääjohtajasta teki hänen entinen alaisensa

Tutkintapyynnön Tullin pääjohtajasta Antti Hartikaisesta teki määräaikaisessa työsuhteessa Tullin liikkuvassa valvonnassa ollut Hartikaisen entinen alainen, joka ei saanut hakemaansa uutta tehtävää. Asia selviää torstaina julki tulleesta poliisin esitutkintamateriaalista.

Hän oli jo aiemmin, maaliskuussa 2016, tehnyt tutkintapyynnön poliisille lähiesimiehenään toimineesta tullipäälliköstä, koska koki tulleensa syrjityksi valintaprosessissa. Hän pyysi myös aluehallintovirastoa selvittämään, oliko häntä syrjitty valintaprosessissa.

Syy syrjinnälle oli hänen mukaansa se, että hän arvosteli Tullin ja sen päälliköiden toimintaa.

Hän oli ottanut ennen hakuajan päättymistä kantaa tullipäällikön antamaan ohjeistukseen tullivalvonnan tehtävistä. Hän myös pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan tullipäällikön ohjeistuksen, mutta perui kantelun myöhemmin.

Hänen poliisille tekemänsä tutkintailmoituksen mukaan esimies, joka oli mukana päättämässä rekrytoinneista, oli arvostelun takia esteellinen ja käytti törkeästi väärin virka-asemaansa.

Poliisi ja avi: Syrjintää ei tapahtunut

Miehen mukaan usealla valitulla oli vähemmän työkokemusta kuin hänellä. Työnantajan mukaan mielipiteen ilmaisulla ei ollut vaikutusta siihen, että hän ei tullut valituksi tehtävään, vaan kyse oli kokonaisharkinnasta, jossa otettiin huomioon muun muassa hakijoiden kielitaito, asiakaspalvelutaidot ja sosiaaliset taidot.

Poliisi katsoi, että tullipäällikköä ei ollut syytä epäillä rikoksesta ja avin tarkastaja totesi, että työtä hakenutta miestä ei syrjitty. Avin tarkastajan mukaan tuli selvitetyksi, että häntä ei valittu sen takia, että hän muun muassa työskenteli ohittaen työnjohdon ohjeita.

Mies teki uuden tutkintapyynnön heinäkuussa. Tutkintapyyntö koski tällä kertaa Hartikaista. Apulaisoikeusasiamies oli katsonut toukokuussa Hartikaisen toimineen hallintolain vastaisesti Tullin johtoryhmän kokouksessa, jossa sivuttiin hänen vaimonsa määräaikaista työsuhdetta Tullissa.

Mies pyysi poliisia selvittämään, onko Hartikaisen läsnäolo johtoryhmän kokouksessa voinut tuoda suoraa tai epäsuoraa etua nyt syytteessä olevan Hartikaisen puolisolle, jonka sopimusta jatkettiin Tullissa.

– Minä en henkilökohtaisesti saanut jatkaa, hän sanoo tutkintapyynnössään.

Syyttäjä vaatii sakkoja virkarikoksesta

Tullin pääjohtajalle Antti Hartikaiselle vaaditaan sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Häntä ei kuitenkaan vaadita viralta pantavaksi.

Virkarikossyytettä käsiteltiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Epäilty rikos liittyy Hartikaisen esteellisyyteen kokouksessa, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen puolisonsa määräaikaista virkasuhdetta.

Kyseessä oli marraskuussa 2015 järjestetty Tullin johtoryhmän kokous, jossa käsiteltiin määrärahan kohdentamista viinarallivalvontaan ja määräaikaisten tehtävien täyttämistä vuodelle 2016. Hartikaisen vaimo oli vuonna 2015 asiaan liittyvässä määräaikaisessa virkasuhteessa Helsingin tullissa.

Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta ei poistunut sen käsittelyn ajaksi.

Syyttäjän mukaan pelkkä Hartikaisen läsnäolo kokouksessa saattoi vaikuttaa asian käsittelyyn johtoryhmässä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on aiemmin katsonut, että Hartikainen menetteli hallintolain vastaisesti.

Syyttäjä vaatii Hartikaiselle rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta tai toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että lakia on rikottu huolimattomuudesta.

Hartikainen kiistää molemmat syytteet.

Tuomio annetaan kahden viikon päästä perjantaina.

STT

Kuvat: