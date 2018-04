Työllistämiseen haetaan keinoja

Hallitus keskittyi kehysriihessä odotetusti työllisyyteen. Työelämän kehittämistä jatketaan pienten askelten taktiikalla.

Täsmälääkkeitä haettiin työllisyyden lisäksi myös eriarvoistumiseen.

Keskustelua herätti hallituksen ilmoitus lakiesityksestä, jonka tarkoituksena on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen pienissä alle 20 henkilön yrityksissä.

Esityksen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä palkata työntekijöitä. Monessa pienyrityksessä on jouduttu harkitsemaan tarkkaan uusien henkilöiden palkkaamista, koska irtisanominen on koettu vaikeaksi.

Palkansaajajärjestöt suhtautuvat esitykseen kriittisesti. SAK:n mielestä kehysriihipäätökset kasvattavat työelämän epävarmuutta ja heikentävät työntekijöiden suojaa. Yrittäjiltä hallituksen esitys saa taas kiitosta.

Aktiivimalliin tehtiin hienosäätöä. Hyväksyttäviä koulutuksia lisätään, ja te-toimistoihin palkataan lisää väkeä auttamaan työttömiä uuden työn löytämisessä.

Paljon esillä olleeseen työaikalain muutokseen ei kehysriihessä tartuttu. Samalla myös paikallisen sopimisen rooli jäi ennalleen. Asioista sovitaan jatkossakin nykykäytännön mukaan valtakunnallisesti työehtosopimusten kautta.

Kaikkiaan työllisyyteen ja osaamiseen varattiin noin 100 miljoonaa euroa.

Työelämän ehtoja on Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana hiottu uusiksi pienten muutosten kautta. Uudistuksia on luvassa lisää, ja paikalliseen sopimiseenkin varmasti palataan.

Koko Suomen menestymiselle on tärkeää, että työllisyysaste saadaan mahdollisimman korkeaksi. Hallituksen asettama tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta todennäköisesti saavutetaan. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan heti seuraavaksi pitää tavoitella ensin 75 ja seuraavaksi 80 prosentin työllisyysastetta.

Suomen talouden ongelmana ovat samaan aikaan korkea rakenteellinen työttömyys ja toisaalta monilla aloilla vallitseva työvoimapula. Muunto- ja täydennyskoulutuksella tilannetta voidaan auttaa, ja tähän kehysriihessä osoitettiinkin lisärahaa.