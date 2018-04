Uhkailu Iranin ydinsopimuksen ympärillä kovenee

Iran uhkaa ryhtyä jälleen ”pontevasti” rikastamaan uraania, jos Yhdysvallat luopuu Iranin ydinsopimuksesta. Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kommentoi asiaa New Yorkissa, missä hän osallistuu YK-kokoukseen.

Zarifin mukaan Iran ei ole havittelemassa ydinpommia, mutta vastaisi todennäköisesti Yhdysvaltain vetäytymiseen aloittamalla rikastetun uraanin tuotannon rivakasti.

Presidentti Donald Trump on lytännyt Iranin sopimuksen ja uhannut, että Yhdysvallat irtautuu siitä, jos sopimusta ei muuteta.

Sopimuksen tavoitteena on estää Irania valmistamasta ydinasetta. Siinä Iran suostui muun muassa vähentämään uraanin rikastamisessa käytettävien sentrifugien määrää. Vastineeksi sovittiin Iranin vastaisten talouspakotteiden kumoamisesta.

Ydinsopimuksen kohtalo on esillä alkuviikosta, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron vierailee Yhdysvalloissa.

