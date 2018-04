Ulkoilijoiden syytä välttää meren jäätä etelässä – Sisävesien jäillä uskaltaa reippailla vielä pääsiäispyhät

Ulkoilijoiden ei kannata enää mennä meren jäille ainakaan etelässä, sanoo Helsingin pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Taisto Hakala. Hakalan mukaan meren jäiden kestävyyttä on nyt todella vaikea ennustaa. Esimerkiksi jään päällä olevat polut tai ihmisten määrä eivät kerro jään kestävyydestä.

– Sunnuntaikävelijöille ei suositella jäille menemistä enää lainkaan, Hakala sanoo.

Sisävesien jäillä on pääosin turvallista liikkua vielä näin pääsiäispyhinä, mutta lämpenevä sää voi muuttaa tilannetta ensi viikon aikana ja sen jälkeen. Näin arvioidaan Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Hydrologi Johanna Korhonen kertoo, että jäät ovat paksuntuneet koko maassa maaliskuun aikana. Sisävesillä jäiden paksuus on etelässä noin 35-50 senttiä ja pohjoisessa noin 50-70 senttiä. Korhosen mukaan esimerkiksi virtapaikoilla ja jokien suilla on kuitenkin syytä olla varovainen.

Sisävesien jäiden haurastuminen vauhdittuu sitten, kun lumipeite on sulanut pois jään päältä, Korhonen kertoo.

Aurinko heikentää merijäätä nopeasti

Meripelastusjohtaja Samu Hiljanen Turun meripelastuskeskuksesta varoittaa, että merellä jää saattaa heiketä päivän mittaan nopeasti auringon lämmittäessä. Niinpä vielä aamulla kantavalta tuntunut jää voi olla jo iltapäivällä ohentunut. Lisäksi liikkuva vesi sulattaa jäätä esimerkiksi virtapaikoissa.

Myös jäälle satanut lumi voi kätkeä alleen petollisia yllätyksiä.

– Kun jään päälle tulee tasainen lumipeite, kaikki näyttää ikään kuin samalta. Se on harhakuva, koska lumen alla saattaa olla heikkoja jäitä. Tämä hämää etenkin kokemattomampaa liikkujaa, Hiljanen varoittaa.

Mobiilisovellus auttaa paikantamisessa

Jokaisen pitää itse tiedostaa heikkoihin jäihin liittyvät vaarat, sanoo johtokeskusupseeri Elmeri Rytkönen Suomenlahden merivartiostosta.

– Kannattaa tiedostaa ja varautua siihen, että jäistä pääsee myös pois, jos sinne joutuu, Rytkönen sanoo.

Viestintäpäällikkö Hakalan mukaan jäillä on liikkeellä myös tottuneita kävijöitä, jotka ovat varustautuneet esimerkiksi pelastautumispuvulla ja naskaleilla.

Pelastusviranomaiset suosittelevat lataamaan kännykkään 112 Suomi -mobiilisovelluksen, jonka avulla soittajan tarkka sijaintitieto saadaan hätäkeskukseen myös esimerkiksi jäältä. Kun kohteen tarkat koordinaatit ovat tiedossa, nopeuttaa se avun paikalle saamista.

https://www.112.fi/hatakeskusuudistus/112suomi_mobiilisovellus

