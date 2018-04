Ulkomaille maksettiin viime vuonna eläkkeitä 300 miljoonaa euroa – Portugalissa keskimääräinen eläke oli lähes 4000 euroa kuussa

Ulkomaille maksettiin viime vuonna Suomesta eläkkeitä liki 300 miljoonaa euroa, kertoo Työeläke-lehti. Summa vastaa yhtä prosenttia kaikista eläkemenoista. Selvästi eniten eläkkeitä maksettiin Ruotsiin. Seuraavaksi yleisimmät maat olivat Saksa, Espanja, Australia ja Viro.

Ulkomailla asuvia eläkkeen saajia oli yhteensä liki 60 000. Määrä on ollut viime vuodet lievässä laskussa. Työeläkettä saavien osuus on kuitenkin kasvanut vuosittain.

Eri maihin maksettujen eläkkeiden tasossa on isoja eroja. Ruotsissa asuvien suomalaisten keskimääräinen kokonaiseläke oli 270 euroa kuussa, kun Portugalissa asuvilla eläkkeensaajilla vastaava summa oli 3 800 euroa.

Ruotsissa asuvia suomalaisia eläkkeensaajia oli viime vuonna liki 19 000, kun Portugalissa heitä oli 500.

Portugali on houkutellut hyvätuloisia eläkeläisiä, sillä yksityisten yritysten työeläkkeet on voinut nostaa maassa verovapaana. Suomi on pyrkinyt puuttumaan asiaan, mutta Portugalin kanssa solmittua uutta verosopimusta ei ole saatu voimaan.

http://tyoelakelehti.fi/digilehti/022018/asiantuntijalta-2

STT