Upin Aaltola: Iskulla haluttiin osoittaa rajat al-Assadin hallinnolle

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoo STT:lle, että Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan isku Syyriaan oli odotettu. Hänen mukaansa iskun rajaamisella kemiallisten aseiden käytön suitsimiseen on pyritty välttämään tilanteen eskaloituminen.

Yöllä Suomen aikaa tehtyjen iskujen kohteet olivat kemiallisten ja biologisten aseiden tutkimuskeskus, kemiallisten aineiden säilytyslaitos ja varasto, jossa oli kemiallisiin aseisiin liittyvää kalustoa. Isku oli vastaus Syyriassa tehtyyn epäiltyyn kaasuiskuun, josta Yhdysvallat, Britannia ja Ranska pitävät vastuussa Syyrian hallintoa.

– Oli hyvin odotettua, että Ranska ja Briannia olivat iskuissa mukana. Siinä oli tavallaan lännen status vaakalaudalla, jos mitään ei olisi tapahtunut. Haluttiin muistuttaa, että on olemassa rajoja, jotka myös (Syyrian presidentti Bashar) al-Assadin kaltaisen hallitsijan on otettava huomioon, Aaltola sanoo.

Aaltola uskoo, että jos al-Assadin hallinto ei käytä kemiallisia aseita, niin lännen iskut eivät tule todennäköisesti jatkumaan.

– Tässä oli selkeästi kyse rajojen osoittamisesta al-Assadille, Aaltola sanoo.

Iskuilla haluttiin Aaltolan mukaan samalla myös viestittää Venäjälle, että länsi on päättäväinen Syyria-asian suhteen.

– Eli toimittiin Venäjän tahdosta huolimatta.

Venäjän reaktio iskuihin on Aaltolan mukaan vielä kysymysmerkki.

– Venäjän reaktiot ovat kiivaita ja voimakkaita, mutta pääsääntöisesti retorisia eli puheiden tasolla. Venäjä on saanut nyt näpäytyksen, ja Venäjä valitsee ajan ja paikan, milloin se näpäyttää takaisin.

”Huolestuttava tilanne”

Aaltolan mukaan iskun seurauksia on vielä vaikea arvioida monen epävarmuustekijän takia. Ratkaisevaa muun muassa on, kuinka al-Assadin hallinto, Venäjä ja Iran reagoivat.

Aaltola sanoo myös, että suurvaltasuhteet eivät ole olleet näin huonossa jamassa pitkään aikaan. Hänen mukaansa vastaavanlaista suoraa sotilaallisen yhteenoton riskiä ei ollut edes kylmän sodan aikana.

Aaltolan mukaan isku syventää lännen ja Venäjän välirikkoa.

– Huolestuttava tilanne, ei tätä iskulla ratkaista, Aaltola sanoo.

