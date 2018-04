USA:n korkein oikeus pohti maahantulokieltoa teoreettisten uhkien kautta

Yhdysvaltojen korkeimmat oikeuden tuomarit rinnastivat keskiviikkona presidentti Donald Trumpin asettaman maahantulokiellon muun muassa tilanteeseen, jossa avoimen juutalaisvastainen ehdokas voittaisi vaalit ja määräisi ensi töikseen maahantulokiellon Israelin asukkaille. Wall Street Journalin mukaan he rinnastivat kiellon kuitenkin myös tilanteeseen, jossa presidentti kieltäisi kaikilta syyrialaisilta maahantulon siksi, että syyrialaisten terroristien tiedettäisiin aikovan iskeä Yhdysvaltoihin.

Korkein oikeus alkoi keskiviikkona käsitellä maahantulokiellon kolmannen version lainmukaisuutta. Kielto koskee tällä hetkellä kuuden maan kaikkia kansalaisia ja lisäksi yksittäisiä Venezuelan hallinnon edustajia. Viiden listalla olevan maan kansalaisista enemmistö on muslimeita.

Oikeuden odotetaan kertovan päätöksensä kiellon lainmukaisuudesta kesäkuun loppuun mennessä.

Muslimikielto vai ei?

Korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista viisi on republikaanipresidenttien nimittämiä arvokonservatiiveja ja neljä demokraattipresidenttien nimittämiä arvoliberaaleja. Trumpin hallintoa edustava asianajaja Noel Francisco sai odotetusti tiukkoja kysymyksiä liberaaleilta tuomareilta.

Liberaali tuomari Elena Kagan esitti kysymyksen kuvitteellisen juutalaisvastaisen presidentin asettamasta israelilaisten maahantulokiellosta ja sai Franciscon myöntämään, että kysymys oli vaikea. Francisco yritti kyseenalaistaa, voisiko tällaista kuvitteellista tilannetta edes syntyä, mutta Kagan sai salin nauramaan vastauksellaan:

– Tässä kuvitteellisessa tilanteessani presidentti ajattelee laatikon ulkopuolelta.

Korkeimman oikeuden kiistanalaisimmissa päätöksissä ratkaisevan äänen antaa usein maltillinen konservatiivi Anthony Kennedy, joka äänestää aika ajoin liberaalien kollegoittensa näkemyksen puolesta. Kennedyn kysymykset saattavat siksi antaa viitteitä siitä, mille kannalle oikeus on kallistumassa.

Kennedy lähti mukaan Kaganin ajatusleikkiin ja kysyi, voisiko avoimen juutalaisvastaisen presidentin israelilaisille asettaman maahantulokiellon perustellusti haastaa oikeudessa uskonnonvapausta loukkaavana. Francisco myönsi, että tällaiselle oikeusjutulle saattaisi olla perusteita, mutta korosti, ettei Trumpin maahantulokielto ole alkuunkaan samanlainen kuin kuvitteellinen israelilaisten maahantulokielto.

Kennedy esitti Franciscolle myös toisen ajatusleikin. Francisco oli sanonut, ettei Trumpin vaalikampanjan aikaisia kommentteja muslimikiellosta tule ottaa huomioon nykyisen maahantulokiellon laillisuutta arvioidessa, koska presidentin virkaan astuminen on perustavanlaatuinen muutos, jota edeltävällä ajalla ei ole merkitystä.

Kennedy vastasi kuvailemalla kuvitteellisen tilanteen, jossa pormestariehdokas esittää toistuvasti vihamielisiä kommentteja ja alkaa virkaan päästyään heti toimia sanojensa mukaisesti. Hän tiukkasi, olisivatko kampanjan aikaiset kommentit tässäkin tilanteessa Franciscon mielestä epäolennaisia.

Francisco kiersi kysymyksen ja korosti, ettei Trumpin maahantulokielto koske kuin pientä osaa maailman muslimeista.

Liberaali tuomari Stephen Breyer tiukkasi Franciscolta, onko Trumpin hallinto pitänyt huolen siitä, että kieltolistan maiden kunnialliset kansalaiset saavat tarvittaessa viisumin Yhdysvaltoihin, mikäli heillä on perusteltu syy pyrkiä maahan. Fraciscon mukaan poikkeusviisumeita on myönnetty useita satoja, mutta Breyer ei ollut vakuuttunut, että se on riittävä määrä.

Hätätilanne vai ei?

Maahantulokieltoa vastaan oikeudessa taistelevaa Havaijin osavaltiota edustava asianajaja Neal Katyal puolestaan joutui odotetusti erityisesti konservatiivituomareiden kuulusteluun.

Korkeimman oikeuden puheenjohtaja, konservatiivinen tuomari John Roberts kyseli Katyalilta, olisiko ilmaisku Syyriaan Katyalin mielestä laiton sillä perusteella, että muslimit ovat Syyriassa enemmistössä. Konservatiivinen tuomari Samuel Alito puolestaan kysyi, olisiko presidentillä oikeus kieltää syyrialaisten maahantulo päiväksi, viikoksi tai pidemmäksi ajaksi, mikäli tiedustelutieto osoittaisi syyrialaisten terroristien suunnittelevan iskua Yhdysvaltoihin.

Katyal korosti, että Trumpin maahantulokiellossa ei ole kyse hätätilanteessa tehdyistä lyhytaikaisista ratkaisuista, ja että pitkän tähtäimen maahantulopolitiikka pitäisi jättää kongressin vastuulle.

Roberts kysyi Katyalilta myös Trumpin vaalikampanjan aikaisista muslimien vastaisista kommenteista. Katyal painotti, että Trump ei ole perunut lausuntojaan virkaan astuttuaan, vaan on ennemminkin osoittanut seisovansa yhä näkemystensä takana muun muassa jakamalla Twitterissä muslimien vastaisia videoita.

Liberaali Breyer kysyi maahantulokiellon poikkeuksista myös Katyalilta. Tämä kertoi esimerkin kymmenvuotiaasta jemeniläistytöstä, joka ei saanut poikkeusviisumia matkustaakseen Yhdysvaltoihin saadakseen tarvitsemaansa lääkärinhoitoa.

https://www.wsj.com/livecoverage/supreme-court-travel-ban

STT

Kuvat: