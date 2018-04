USA:n ulkoministeriehdokas Pompeo syytti Venäjää ”huonosta käytöksestä”

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ehdokas uudeksi ulkoministeriksi, Mike Pompeo, lupaa tiukkaa linjaa Venäjää kohtaan. Pompeo oli senaatin ulkosuhteiden komitean tentattavana nimityskuulemisessaan tänään.

Politicon mukaan Pompeo sanoi uskovansa, että Yhdysvaltain ja Venäjän välisten jännitteiden kasvun syy on Venäjän ”huono käytös”.

Pompeo on tunnettu kovista mielipiteistä ja presidentin myötäilystä. Hänen arvionsa Venäjästä vaikutti kuitenkin nyt poikkeavan Donald Trumpin suopeammasta linjasta.

Mike Pompeo on siirtymässä ulkoministeriksi keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan tehtävästä.

Presidentti Trump erotti ensimmäisen ulkoministerinsä Rex Tillersonin kuukausi sitten, minkä jälkeen Yhdysvallat on ollut ilman ulkoministeriä.

Nimitys ei ole läpihuutojuttu

Tällä hetkellä keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajana toimivan Pompeon nimityksen vahvistuminen senaatissa ei ole läpihuutojuttu. Senaatti vahvisti hänen nimityksensä nykyiseen tehtäväänsä pian Trumpin astuttua virkaan, mutta osa häntä silloin tukeneista demokraattisenaattoreista on sittemmin katsonut hänen myötäilevän presidenttiä liikaa.

Pompeon tiukat lausunnot herättävät demokraateissa entistä enemmän huolta sen jälkeen, kun Trump vaihtoi kansallisen turvallisuuden neuvonantajakseen toisen kovasanaisena tunnetun miehen John Boltonin. Moni demokraattisenaattori pelkää Trumpin, Boltonin ja Pompeon vetävän yhdessä hyökkäävää ulkopoliittista linjaa.

https://www.politico.com/story/2018/04/12/mike-pompeo-confirmation-hearing-key-moments-517442

STT

