USA:n ulkoministeriö: Yhdysvalloilla on todiste Assadin hallinnon kemiallisen aseen käytöstä

Yhdysvalloilla on todiste siitä, että Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinto on käyttänyt kemiallista asetta Itä-Ghutan Dumassa, kertoo ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert.

Hän ei kuitenkaan kertonut, milloin Yhdysvallat varmistui asiasta.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön mukaan yli 40 ihmistä sai surmansa Dumaan Itä-Ghutaan tehdyssä iskussa viime lauantaina. Silminnäkijöiden mukaan uhrien vammat ja oireet sopivat kemialliseen iskuun.

Nauertin mukaan tiedetään varmasti, että iskussa käytettiin kemiallista asetta ja senkaltaisia aseita on vain tietyillä mailla, kuten Syyrialla.

Venäjä syyttää ulkomaisia tiedustelupalveluita lavastamisesta

Länsi on syyttänyt iskusta Syyrian hallintoa, mutta Venäjä on tämän kiistänyt ja esittänyt toisenlaisia väitteitä. Esimerkiksi ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Venäjällä on kiistämättömiä todisteita siitä, että Syyrian kemiallinen isku oli ulkomaisten tiedustelupalveluiden lavastama. Lavrov ei kertonut, minkä maan turvallisuuspalvelua hän epäilee.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov oli Lavrovia suoraviivaisempi. Hänen mukaansa armeijalla on ”näyttöä, jonka mukaan Britannia järjesti provokaation Itä-Ghutassa”.

Konashenkov sanoi Britannian kehottaneen siviilejä auttavaa Valkoiset kypärät -järjestöä lavastamaan epäilty kemiallinen isku Dumassa.

”Yhdysvalloilla omat lähteensä”

Kansainvälisten asiantuntijoiden kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:stä on määrä tutkia viikonloppuna paikkaa, jossa ihmisten on väitetty kuolleen kaasuiskuun. OPCW ei voi kuitenkaan syyttää ketään osapuolta. Järjestö vain selvittää, mitä ainetta iskussa oli käytetty, miten se oli toimitettu paikalle ja kuinka moni ihminen kuoli tai haavoittui.

Nauert sanoi, ettei Yhdysvallat nojaa OPCW:n löydöksiin, vaan sillä on omat lähteensä.

Assadin hallinto on saavuttanut ”pisteen, josta ei enää ole paluuta”

Yhdysvallat ei ole kuitenkaan tehnyt päätöstä sotilastoimista Syyriaa vastaan, sanoi Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley YK:n turvallisuusneuvoston istunnossa. Hänen mukaansa voimankäyttö voi kuitenkin tulla kyseeseen reaktiona al-Assadin armeijan tekemille monille kemiallisille iskuille.

Ranskan YK-lähettiläs Francois Delattre puolestaan sanoi, että Assadin hallinto on saavuttanut ”pisteen, josta ei enää ole paluuta” käyttämällä toistuvasti kemiallisia aseita.

Venäjän mukaan lännen ainoa tavoite Syyriassa on suistaa Assadin hallinto vallasta. Samalla se vaati Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian johtajia pidättäytymään sotilaallisista toimista.

– Me katselemme vaarallista sotilaallista valmistautumista laittomiin voimatoimiin itsenäistä valtiota vastaan, sanoi Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzja.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres taas vaati turvallisuusneuvostoa toimimaan ”vastuullisesti vaarallisessa tilanteessa”. Hänen mukaansa kasvava jännitys suurvaltojen välillä voi johtaa sotilaallisen toiminnan täysimittaiseen laajenemiseen.

STT