Uskoa, masennusta ja ilo

Viikon levynä esittelyssä Pekka Tiilikaisen ja Beatmakers-yhtyeen uunituore plätty Used Guitars etc. Kuten jo nimikin lupaa, kyseessä on kitaravetoista vanhahtavaa rockia.

Esittelyssä lisäksi monipuolinen kattaus erilaista musiikkia. Mukana Jussi Fredriksson Trio, Maailmanloppu, Witch Mountain, The Country Dark, Anne-Mari Kivimäki sekä eri esittäjien Satan In Love.

Viikon kysymys: Kenen kappale on En tahdo sinua enää? Helpotusta: Kyseinen artisti on mukana Satan In Love -kokoelmalla.

Lue arvostelut lauantain 28.4. lehdestä