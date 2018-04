Uudella EU-lainsäädännöllä vaikea suitsia Facebookia

EU:n uusi tietosuoja-asetus ei riitä estämään Facebookin käyttäjätietoskandaalin kaltaisia väärinkäytöksiä, arvioi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Pitkään valmisteltua asetusta ryhdytään soveltamaan kuukauden päästä.

Aarnion mukaan uusi lainsäädäntö parantaa merkittävästi kansalaisten mahdollisuutta kontrolloida henkilötietojensa käyttöä verkossa. Viranomaisilla on kuitenkin yhä auki paljon kysymyksiä sosiaalisen median yritysten ansaintalogiikasta ja siitä, miten käyttäjätietoja tarkalleen hyödynnetään.

– Onko ihmisillä esimerkiksi oikeus kieltäytyä ottamasta mainoksia vastaan tai pitäisikö niissä olla etukäteinen suostumus, Aarnio kysyy.

Eurooppalaista lakia on myös vaikea soveltaa monikansallisiin jätteihin.

– Facebookin kohdalla yksi kysymys on se, miten Facebook saadaan eurooppalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta ruotuun, kun Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa lainsäädäntöä, Aarnio huomauttaa.

Yhdysvalloissa suhtautuminen tietosuojaan on selvästi Eurooppaa löysempää, vaikka viimeaikaiset ylilyönnit ovat lisänneet myös Atlantin takana vaatimuksia sosiaalisen median sääntelystä.

Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin mukaan yhtiö aikoo suojata kaikkien käyttäjiensä tietoja uuden EU-asetuksen ”hengessä”. Facebookin toimet viittaavat kuitenkin päinvastaiseen.

Uutistoimisto Reuters kertoi viime viikolla, että Facebook suunnittelee siirtävänsä puolitoista miljardia eli valtaosan käyttäjistään Yhdysvaltain lainsäädännön piiriin. Näin Facebook säilyttää vapaammat kädet käyttäjätietojen hyödyntämiseen.

Facebook on ajautunut kriisiin sen jälkeen kun kävi ilmi, että jopa 87 miljoonan käyttäjän tietoja on saatettu hyödyntää luvatta muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa.

STT

Kuvat: