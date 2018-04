Uusi opetussuunnitelma paisuttanut lukion opetusryhmiä ja opettajien työmäärää

Lukion opettajien työmäärä on lisääntynyt huomattavasti uuden opetussuunnitelman myötä, ilmenee Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n kyselystä.

Verrattuna vuoteen 2011 varsinkin oppituntien suunnittelu ja arviointiin liittyvä työ vievät enemmän aikaa. Lisäksi kurssitarjontaa on leikattu samalla kun opetusryhmien koko on kasvanut entisestään.

Vuonna 2011 tehtyyn kyselyyn verrattuna ryhmäkoot ovat kasvaneet 4-17 prosenttia. Suuressa ryhmässä opettajan on vaikea antaa opetussuunnitelman mukaista henkilökohtaista opiskelun tukea ja ohjausta. Lisäksi työrauhan ylläpitämiseen menee enemmän aikaa.

OAJ:n kyselystä käy myös ilmi, että lukioihin tarvitaan lisää oppimisen tukea. Erityisopettajien resurssit ovat riittämättömät, ja heitä on kaikkiaan liian vähän.

Useampi kuin joka viides lukio ei tarjoa erityisopetusta lainkaan. Pienistä ja keskisuurista lukioista vain noin puolet tarjoaa opiskelijoille erityisopetusta, kun taas lähes kaikissa suurissa ja keskisuurissa lukioissa järjestetään erityisopetusta. OAJ huomauttaa, että tilanne asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Vain oppitunnit vievät vähemmän aikaa kuin 2011

Oppituntien pito on ainoa työtehtävä, joka on vähentynyt, kokevat kyselyyn vastanneet lukionopettajat. Vastaajista 77 prosenttia ilmoitti ylioppilaskokeen valvontatehtävien lisääntyneen. Valvontatehtäviä on tullut lisää erityisesti suurissa ja keskisuurissa lukioissa. Muutokseen vaikuttavat ylioppilaskokeen sähköistyminen, opiskelijoiden määrän kasvu suhteessa opettajien määrään sekä opiskelijoiden erilaisten koejärjestelyiden yleistyminen, kirjoittaa OAJ.

Hallitus valmistelee lukiolakia, joka on tulossa valtioneuvoston käsittelyyn ensi viikolla. OAJ:n tietojen mukaan oikeus erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen sisältyvät esitykseen, mikä parantaisi järjestön mukaan tilannetta merkittävästi. Lakisääteisyys toisi erityisopetuksen kaikkien opiskelijoiden oikeudeksi.

OAJ:n kysely tehtiin satunnaisotantana 1 916 opettajalle eri puolilla maata. Kyselyyn vastasi runsaat 560 lukion opettajaa eli vastausprosentti oli 29.

STT

