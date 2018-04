Uutissuomalainen: Pankkien korkosuojaustuotteiden hinnat ovat jo nousseet

Lainan korkosuojaustuotteiden hinnat ovat nousseet pankeissa, kertoo Uutissuomalainen.

Danske Bankista kerrotaan, että pankin suosituimman korkosuojaustuotteen, korkoputken, alaraja eli lattia alkoi nousta jo viime vuonna ja on jo yli kaksinkertaistunut alimmasta tasostaan. Pankin henkilöasiakasliiketoiminnan johtajan Kenneth Kaarnimon mukaan korkosuojauksen alaraja oli alimmillaan viime vuonna noin 0,20 prosentissa, kun nyt on noustu jo 0,45 prosentin tasolle.

OP:ssa taas esimerkiksi lainan suojaaminen 10 vuodeksi 1 prosentin korkotasoon on kallistunut 0,15 prosenttiyksikköä alimmasta tasostaan, joka oli viime vuoden tammikuussa. Myös Nordeasta kerrotaan, että korkosuojauksen hinta on noussut viime vuodesta ja sen ennakoidaan yhä nousevan.

– Korkosuojauksen hinnat nousevat aina etuajassa ennen kuin varsinaiset lainankorot nousevat, Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Tom Miller selventää.

Moni laina-asiakas reagoi korkosuojauksen tarpeeseen kuitenkin myöhään, kun hinnat ovat jo nousseet.

– Se on se asia, jota yritämme asiakkailla oivalluttaa, että se on silloin jo vähän myöhäistä, jos korkosuojauksen kanssa odottaa, että korot ensin nousevat, OP Ryhmän liiketoiminta-alueen johtaja Päivi Jääskeläinen sanoo.

STT