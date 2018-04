Vain viidennes saa korvauksia hajotettuaan autoaan kuoppiin maantiellä

Autoaan maantien kuoppiin kolhineista kuljettajista vain viidennes saa valtiolta korvauksia vahingosta, kertoo Lapin ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Marja-Lea Hallikainen.

– Pelkkä tien huonokuntoisuus ei riitä. Pitää olla laiminlyöntejä tienpidossa, Hallikainen painottaa.

Myös Liikenneviraston ylitarkastaja Otto Kärki muistuttaa tieliikennelain edellyttämästä autoilijan omasta vastuusta.

– Jos tie on huonossa kunnossa, se edellyttää enemmän varovaisuutta, Kärki sanoo.

Lapin ely-keskus käsittelee keskitetysti valtion maanteiden kunnosta johtuvat korvaushakemukset. Ely-keskus ei käsittele kuntien kaduilla ja teillä sekä yksityisteillä tapahtuneita vahinkoja.

– Tyypillisiä vahinkoja ovat ovat rengas- ja vannevahingot, Hallikainen kertoo.

Hallikainen kertoo, että kuopat asfaltissa voivat syntyä esimerkiksi sään vaihdellessa nollan molemmin puolin, jolloin myös tien lämpötila sahaa edestakaisin. Routaa ei tarvitse olla alla, kun teihin syntyy kuoppia.

– Jos on kosteat olosuhteet ja vilkas liikenne, niin päällystevauriot voivat syntyä hyvinkin nopeasti, Hallikainen arvioi.

Kärki huomauttaa, että talvella on hankalaa paikata tietä kestävästi. Sen vuoksi tilanne on pahin keväällä talven jäljiltä.

Routatievahinkoja erittäin vähän

Hallikaisen mukaan tammi-helmikuussa Lapin ely-keskukseen on tullut 325 korvaushakemusta. Viime vuonna hakemuksia tuli 1 961. Toissa vuonna hakemusten määrä oli 1 704.

Routaisella tiellä sattuvia vahinkoja on erittäin vähän. Viime vuonna käsiteltiin Hallikaisen mukaan vain 32 ja toissa vuonna 34 kelirikkoon liittyvää tapausta.

– Kelirikkoisten teiden tapaukset ovat meillä erittäin pieni ryhmä.

Routavaurioista varoitetaan yleensä myös liikennemerkein, jotka autoilijan pitää ottaa huomioon. Tienpitäjä ei ole näin ollen laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

