Väistötiloissakin voi viihtyä – Perniössä tyytyväisiä käyttäjiä

Perniön Kirkonkylän koulun ja likeisen terveysaseman vast’ikään käyttöön otetuissa väistötiloissa vaikuttaa olevan lähinnä tyytyväisiä asiakkaita.

Näin kommentoivat liki kuukauden verran uutta koulurakennusta testanneet 5B-luokan oppilaat: Voittaa homepuolen; on parempi ilma; on hienompi sisältäpäin; on parempi; on tylsät värit… Palaute on voittopuolisesti positiivista ja myös rakentavaa.

Kivenheiton päässä Kirkonkylän koulun väistötilasta on Perniön terveysaseman maanantaina ovensa avannut väistötila. Teijo-Talot Oy:n maaliskuun lopulla muutamassa päivässä pystyttämä runsaat 400 neliömetrinen moduulirakennus korvaa viereisen vanhan terveyskeskuksen, jossa löydettiin niin ikään sisäilmaongelmia kesän 2017 tutkimuksissa.

– Olemme hyvin tyytyväisiä! Muutto tehtiin kolmen sairaanhoitajan voimin kahdessa viikossa ja kaikki sujui hyvin, nopeasti ja aikataulun mukaan, kertoo vastaava sairaanhoitaja Kaisa Nisula.

Perniön vanhan terveysaseman sisäilmaongelmia on luonnehdittu vakaviksi. Tutkimuksissa löydettiin laaja-alaisia mikrobivaurioita.

Uusi väistötila-terveysasema on käytössä ainakin seuraavat kolme vuotta, ja vuokrasopimuksessa on optio neljännelle vuodelle.

Lue koko juttu 18.4.2018 lehdestä