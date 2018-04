Valio kasvoi Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä – kotimaan liikevaihto polki paikallaan

Valion liikevaihto kääntyi viime vuonna kasvuun ulkomaille suunnatun myynnin vetämänä. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta reilut neljä prosenttia nousten 1,7 miljardiin euroon. Kasvua kirjattiin etenkin Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja Kiinassa. Kotimaassa liikevaihto pysyi ennallaan.

Tilanne maitomarkkinoilla pysyi yhtiön mukaan haastavana yleisestä talouden kasvusta huolimatta.

– Maidontuotannon odotetaan edelleen kasvavan nopeammin kuin maitotuotteiden kysynnän, sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme tiedotteessa.

Valion kannattavuutta söivät etenkin maitojauheen alhainen hinta sekä vuoden kuluessa laskenut teollisuusvoin hinta. Taustalla on maidon ylituotanto sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Valion raakamaidosta 35-40 prosenttia menee jauheiksi ja voiksi. Osin syynä on maitotuotteiden vähenevä käyttö Suomen markkinoilla. Valio pitääkin tärkeänä viennin kasvattamista Suomen rajojen ulkopuolella.

– Uusien vientimarkkinoiden avaamisessa ei ole tarjolla pikavoittoja, sillä se vaatii viranomaisten lupaprosessin lisäksi myös pitkäjänteistä tunnettuuden rakentamista, Hurme sanoo.

Valio on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys. Viime vuonna Valio maksoi tuottajamaidosta keskimäärin 39 senttiä litralta.

STT

Kuvat: