Valkoinen talo: Pohjois-Korea valmis neuvottelemaan Korean niemimaan ydinaseista riisumisesta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on valmis neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa Korean niemimaan riisumisesta ydinaseista. Pohjois-Korean viranomaiset ovat ilmoittaneet asiasta yhdysvaltalaiskollegoilleen ja Valkoinen talo on vahvistanut tiedon, kertoivat Wall Street Journal ja Washington Post sunnuntaina.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johto on itse esittänyt neuvotteluja asiasta suoraan Yhdysvalloille.

Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tavata toukokuun loppuun mennessä.

STT