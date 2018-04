Valkoinen talo: USA:n joukkojen läsnäolo Syyriassa päättymässä pian – Turkki, Iran ja Venäjä sanovat pyrkivänsä ”pysyvään tulitaukoon”

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain joukkojen läsnäolo Syyriassa on päättymässä pian, mutta ei vielä. Syyriasta vetäytymisen aikataulua ei julkistettu.

Valkoisen talon mukaan Yhdysvallat pysyy Syyriassa eliminoidakseen liittolaisineen vielä ne äärijärjestö Isisin taistelijat, joita vielä on jäljellä.

Eri arviot jihadistien lukumäärästä Syyrian ja Irakin raja-alueilla ovat vaihdelleet muutamasta sadasta kymmeniintuhansiin.

Yhdysvalloilla on Syyriassa sotilastehtävissä yli 2 000 henkilöä, joiden tehtävänä on olla paikallisten aseryhmien apuna taistelussa Isisiä vastaan.

Aiemmin tänään Venäjä, Turkki ja Iran kertoivat tavoittelevansa Syyriaan ”pysyvää tulitaukoa” taistelevien osapuolten välille. Kolmen maan johtajat julkistivat asiasta yhteisen julkilausuman Turkin Ankarassa käymiensä neuvottelujen jälkeen.

Venäjän, Turkin ja Iranin neuvottelujen tarkoituksena on nopeuttaa Syyrian rauhanprosessia ja vahvistaa niiden vaikutusvaltaa maassa. Edellisen kerran johtajat tapasivat samoissa merkeissä Sotshissa marraskuussa.

Vaikka kolmikon intressit Syyriassa ovat pitkälti toisistaan poikkeavat, kaikki haluavat käyttää hyväkseen lännen vaikutusvallan vähenemisen maassa.

Kahdeksatta vuotta jatkuvassa Syyrian sisällissodassa on saanut surmansa yli 340 000 ihmistä ja miljoonat ovat lähteneet maanpakoon. Turkissa on yli 3,5 miljoonaa syyrialaispakolaista.

STT

Kuvat: