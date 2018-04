Valkolakki kaipaa lisää vetovoimaa

Lukio on jälleen uudistusten tiellä. Yksi merkittävä muutos tehtiin 90-luvun puolivälissä, kun siirryttiin kurssimuotoiseen lukioon, jolloin katosivat myös perinteiset luokat. Keskeisiä tavoitteita olivat opiskelijoiden oman vastuun lisääminen, opiskeluajan ja kurssivalintojen vaihtoehtojen kasvattaminen sekä luokallejäännin aiheuttaman ajanhukan poistaminen.

Luokattomuudessa on puolensa. Nuoren kontaktipinnat monipuolistuivat, mutta samalla väheni luokkahenki. Toisille luokattomuus sopii paremmin kuin toisille, toisia kurssimuotoisuus ja kurssien yhteen sovittelu stressaa.

Lukiota uudistavaa lakiesitys on annettu eduskunnalle. Uudistukselle on tilausta. Vaikka lukio on edelleen suosittu, monet nuorista kokevat sen lähinnä peruskoulun jälkeisenä miettimispaikkana tai väylänä korkeakoulutukseen, eivät niinkään arvostettuna yleissivistävänä oppilaitoksena itsessään.

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten välinen kilpailu on kiristynyt ja moni nuori näkee itselleen sopivammaksi hakeutua yläkoulusta ammatilliseen koulutukseen ja sitä kautta suoraan työelämään.

Lakiesityksessä pyritään lisäämään lukion vetovoimaa yleissivistävänä ja korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana oppilaitoksena sekä parantamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ylioppilaskokeen saisi jatkossa uusia niin monta kertaa kuin haluaa, mutta tutkinto tulisi tehdä edelleen kolmella perättäisellä tutkintokerralla. Kursseista luovuttaisiin, ja ne korvattaisiin opintopisteillä, näillä näkymin vuonna 2021. Opiskelijoille tarjottaisiin nykyistä enemmän opastusta sekä lukion aikana että sen jälkeen. Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tiivistettäisiin. Kiusaamiseen ja häirintään puututtaisiin entistä tiukemmin.

Tervetullut esitys on myös pienituloisten perheiden toisen asteen opiskelijoiden saama lisätuki, 46 euroa kuukaudessa, sillä toisen asteen kouluissa opiskelu ei suinkaan ole ilmaista: kirjat ja tietokoneet maksavat paljon.

Uudistukset eivät rajaudu edellä mainittuihin asioihin, sillä koko lukion opintosuunnitelma on tarkoitus uusia syksyksi 2021.

Lukion vetovoiman ylläpito on tärkeää, ja tärkeää on myös siellä omaksuttu yleissivistys.