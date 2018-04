Valtakunnansovittelija Minna Helle siirtyy johtajaksi Teknologiateollisuuteen – toimi aiemmin ay-johtajana

Valtakunnansovittelija Minna Helle siirtyy työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi. Helle aloittaa uudessa tehtävässään kesäkuun alussa.

Helle seuraa tehtävässä nykyistä työmarkkinajohtajaa Eeva-Liisa Inkeroista, joka jättää paikkansa.

Helle sanoo irtisanoutuneensa valtakunnansovittelijan tehtävästä välittömästi suojellakseen sovittelijainstituution puolueettomuutta. Helteen tehtäviä hoitaa sovittelija Jukka Ahtela, kunnes uusi valtakunnansovittelija on valittu.

Aiemmin ay-johtajana toiminut Helle perustelee siirtoaan uuden oppimisella.

– En ole koskaan tehnyt työmarkkinatyötä ideologisista syistä vaan intohimosta asioihin, intohimosta siihen, että voin vaikuttaa yhteiskuntaan ja tehdä sellaista työtä, jolla on merkitystä, hän sanoo STT:lle.

Helle, 45, aloitti valtakunnansovittelijana vuonna 2015. Hän tähdentää, että hänen kautensa oli muutenkin päättymässä kuluvan vuoden lopussa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa toimihenkilöliitto STTK:n edunvalvontajohtajana.

Helteen mukaan päätös työpaikan vaihdoksesta syntyi sen jälkeen kun Teknologiateollisuudesta oltiin häneen yhteydessä.

– Tämmöiset päätökset ovat aina isoja, ja niitä pitää pohtia hyvin tarkkaan. Tämä mahdollisuus on niin suuri, että tässä kohtaa en voi sitä ohittaa. Tähän oli kerta kaikkiaan pakko tarttua.

”Parhaat ratkaisut syntyvät muualla”

Helle perustelee päätöstään myös LinkedIn-sivustolla.

– Valtakunnansovittelijan työ on ollut antoisaa, vaikka toisinaan myös yksinäistä ja raskasta. Uuden kehittäminen on jäänyt vähiin, kun olen siirtynyt konfliktista toiseen, hän kirjoittaa.

– Parhaat ratkaisut syntyvät muualla, ja haluan jatkossa olla tekemässä niitä.

STT:lle Helle sanoo olevansa todella kiitollinen valtakunnansovittelijan työstä ja sen antamista opeista. Hän avaa kokemuksiaan myös viime viikolla julkaistussa kirjassaan.

Helle kehuu Teknologiateollisuutta siitä, että järjestö on asettanut strategiseksi tavoitteekseen Suomen edun edistämisen. Helle pitää linjausta mullistavana, koska siinä katsotaan omaa alaa laajemmin koko Suomen etua.

– Minusta on todella hienoa, että Teknologiateollisuus rekrytoi entisen ay-johtajan. Olen itse aina ajatellut, että ihmisiä ei saa lokeroida sen mukaan, mikä on heidän taustansa, sukupuolensa tai missä he ovat työskennelleet.

Julkisuudessa on jo ehditty arvioida, että Helteen palkka tuplaantuu siirron seurauksena.

– Neuvottelutoiminta ja työmarkkinatoiminta on niin raskasta työtä, etten usko, että sitä kukaan tekee pelkästään rahan takia, Helle kommentoi.

– Minulle tärkeintä on, että pääsen tekemään neuvottelutyötä sellaisiin pöytiin, joissa voi rakentaa ja kehittää uutta ja saada sellaisia ratkaisuja aikaan, jotka vievät Suomea eteenpäin.

https://www.linkedin.com/pulse/uusia-haasteita-kohti-minna-helle

STT

Kuvat: