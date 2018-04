Valtakunnansovittelija Twitterissä: Rakennusalan työriidan sovittelu ei ole edennyt, työtaistelu todennäköinen

Rakennusalan työriidan sovittelu ei ole edennyt ja työtaistelun toteutuminen näyttää todennäköiseltä, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle Twitterissä. Sovittelu jatkuu vielä ylihuomenna.

Neuvotteluja rakennusalalla on käyty noin kolmen kuukauden ajan. Sopimukset päättyivät helmikuun lopulla. Alalla on ollut ylityökielto maaliskuun alusta lähtien.

Lakon on määrä alkaa torstaina, ellei sopua synny.

