Vankeuteen tuomittu Brasilian ex-presidentti valmis antautumaan

Brasiliassa korruptiosta vankeuteen tuomittu entinen presidentti sanoo olevansa valmis antautumaan viranomaisille. Luiz Ignacio Lula da Silva vakuutti hurraaville kannattajilleen syyttömyyttään.

Lula ei antautunut viranomaisille oikeuden asettamaan määräaikaan mennessä.

Hänet on tuomittu korruptiosta 12 vuodeksi vankeuteen. Lula pyrkii siitä huolimatta uudelleen presidentiksi, ja hän on ollut ennakkosuosikki ensi syksyn vaaleissa. Lula on valittanut tuomiosta, mutta oikeus ei suostunut lykkäämään tuomion täytäntöönpanoa siinä pelossa, että hän nousee uudelleen valtaan ja saa syytesuojan.

Lahjuksena merenranta-asunto

Entinen presidentti on valittanut tuomiostaan, ja hän oli anonut lykkäystä valitusprosessin ajaksi. Korkein oikeus pelkäsi kuitenkin lykkäyksen voivan saada aikaan sen, ettei tuomiota koskaan pantaisi täytäntöön.

Tuomio jakaa mielipiteitä Brasiliassa. Vuosina 2003-2010 Brasiliaa hallinnutta Lulaa pidetään oikeistopiireissä maan poliittista eliittiä riivaavan korruption perikuvana. Vasemmistolaiset taas muistavat Lulan hallinnon aikana, jolloin kymmenet miljoonat ihmiset pääsivät pois äärimmäisestä köyhyydestä.

Lula sai vankeustuomionsa lahjuksen ottamisesta. Rakennusalan yritys oli lahjoittanut hänelle asunnon meren rannalta saadakseen valtiolta rakennusurakoita.

