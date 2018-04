Vapaavuori: Helsinki ehdotti hallitukselle pääkaupunkiseudun maakunnan perustamista – Helsingin valtuusto oli hyväksymässä sote- ja maakuntauudistuksen tyrmäävän lausunnon

Helsinki ehdotti hallitukselle tänä keväänä erillisten pääkaupunkiseudun maakunnan ja Uudenmaan maakunnan perustamista, kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) Twitterissä. Hänen mukaansa asiasta ei keskusteltu julkisuudessa, koska Helsinki halusi antaa hallitukselle mahdollisuuden ottaa ehdotus omiin nimiinsä.

Myös apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) tviittaa Helsingin tehneen hallitukselle useita esityksiä, joissa hallituksen suunnitteleman uudistuksen puitteissa olisi huomioitu Helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet. Hallitukselle ehdotukset eivät kelvanneet.

Vapaavuori ja Sinnemäki kertoivat Helsingin esityksistä keskiviikkoiltana, kun Helsingin kaupunkivaltuusto alkoi käsitellä kaupunginhallituksen ehdotusta Helsingin lausunnoksi maakunta- ja soteuudistuksesta.

Lähes yksimielinen vastustus uudistuksille

Uudistuksen tyrmäävä lausunto näytti saavan valtuuston murskaenemmistön hyväksynnän, sillä puheenvuoroissa sitä vastustivat vain keskusta ja siniset, joilla on yhteensä 4 valtuutettua 85-henkisessä valtuustossa.

– Vaikka uudistukseen on sinänsä panostettu runsaasti, ei sen peruuntuminen aiheuta yhtä merkittävää riskiä kuin sen toteuttaminen. Valmisteluun jo käytetty aika ja siihen kulutetut resurssit eivät ole riittävä perustelu, että uudistus toteutettaisiin riskeistä ja haitallisista vaikutuksista huolimatta, lausunnossa sanottiin.

Harvoja soraääniä lausuntoa vastaan ja uudistusten puolesta esitti sinisten Sampo Terho, joka nimitti koko kokousta Vapaavuoren tiedotustilaisuudeksi.

– Helsingin kaupunki on antanut kaikkiaan jo 19 lausuntoa sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Tällä hetkellä ei ole käynnissä mitään lausuntokierrosta, johon kaupungin tulisi antaa lausuntoa. Kyseessä on enemmänkin Vapaavuoren tiedotustilaisuus kuin kaupunginvaltuuston kokous, Terho sanoi.

https://twitter.com/Vapaavuori/status/981555146386821120

https://twitter.com/AnniSinnemaki/status/981556032680931329

STT

Kuvat: