Vappua vietetään koleassa ja sateisessa säässä – aattona etelässä voidaan nauttia viidentoista asteen lämmöstä

Jos tänä vappuna haluaa viettää kevään juhlaa auringonpaisteessa, kannattaa suunnata Lapin hangille. Muualla maassa on luvassa vapunpäivänä pääosin koleaa ja sateista säätä.

Ranskan, Saksan, Puolan ja Etelä-Ruotsin yli saapuu vapuksi laaja sade-alue, joka tuo sadetta ainakin maan etelä- ja keskiosiin iltaan mennessä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela.

Vettä on tulossa enemmän kuin pienen tihkusateen verran.

– Normaali sade. Jos menee ulos ilman sateenvarjoa, niin kyllä siinä kastuu. Aamun puolella tulee vähän runsaampaa sadetta aivan etelässä, Korpela sanoi.

Vapunpäivän lämpötila jää suuressa osassa maata noin viiteen asteeseen.

– Pohjoisessa on kaunein sää vapunpäivänä. Pilvisyys vaihtelee, aurinkokin näyttäytyy monin paikoin, mutta lämpötilat ovat aika alhaisia. Lumikin on kyllä siellä vielä maassa.

Aattona paremmat piknikki-ilmat

Vappuaattona on luvassa monin paikoin aurinkoisempaa säätä. Sateita saadaan enimmäkseen maan keskivaiheilla, jossa maksimilämpötilat nousevat 12-13 asteeseen. Etelässä ja rannikolla on puolipilvistä ja lämpötila voi nousta jopa 15 asteeseen.

Maan pohjoisosassa on luvassa aattona pääosin pilvistä säätä. Lämpötilat vaihtelevat 2-7 asteen välillä. Viileintä on Lapin pohjoisosissa.

STT

Kuvat: