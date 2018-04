Vappuaatto kerää juhlijoita kaupunkien keskustoihin

Vappuaaton odotetaan tänään kokoavan ihmisiä kevään juhlintaan kaupunkien keskustoihin.

Helsingissä ylioppilaslakin saa perinteisesti Havis Amandan patsas Kauppatorin kupeessa. Tänä vuonna ”Mantan” lakittaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Kunniatehtävän sai nyt ensimmäistä kertaa 11 ylioppilaskunnan rivijäsentä, kun aiemmin patsaan ovat yleensä lakittaneet ylioppilaskuntien hallitusten jäsenet.

Patsaita lakitetaan myös ainakin Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Muitakin vappujuhlia on tarjolla eri puolilla maata.

Myös viranomaiset ovat valmistautuneet vapun juhlintaan. Esimerkiksi Oulussa poliisi on kertonut tekevänsä tehostettua valvontaa ja liikkeellä on tavallista enemmän poliisipartioita.

– Toivomme ihmisiltä vastuullista juhlintaa siten, että kunnioitetaan ja otetaan muut juhlijat huomioon. Häiriköinti ja roskaaminen eivät nostata juhlatunnelmaa. Kannetaan vastuu niin läheisistä kuin itsestämmekin, toivoo ylikomisario Arto Autio Oulun poliisista tiedotteessa.

Helsingissä järjestetään nuorten auttamisoperaatio vappuaaton iltana ja yönä. Sen tarkoituksena on auttaa alaikäisiä nuoria antamalla heille muun muassa ensiapua kaduilla, hoitoa ensiapukeskuksessa ja ohjaamalla tarvittaessa sairaalahoitoon.

STT