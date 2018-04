Vapuksi uhkaa saapua matalapaine sateineen

Vapuksi saattaa alustavien ennusteiden mukaan saapua Suomeen matalapaine sateineen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lähipäivinä sää näyttäisi olevan epävakaista, mutta sateet jäänevät kuuroiksi.

– Keskiviikkona sadekuurot saattavat olla suurempia, torstaina paikallisempia. Viikonloppuna vaikuttaisi olevan tulossa matalapaine, kertoi meteorologi Nina Karusto STT:lle.

Ensi viikon alussa vapuksi on ennusteiden mukaan saapumassa maahan toinen matalapaine. Karuston mukaan vapun sään ennustettavuus on kuitenkin tällä kertaa ”aika vaikeaa” viikkoa etukäteen.

Meteorologin mukaan lähipäivien sateet ovat jäämässä sen verran vähäisiksi, että sateet eivät pahenna tulvia tällä erää. Viikonloppuna vettä voi kuitenkin tulla enemmän.

Turun yliopiston Norkko.fi-palvelun mukaan torstaina on runsaasti siitepölyä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalan keskiosissa.

http://www.norkko.fi/

STT

