Varajärjestelmän käyttö pörssissä jatkuu alkuviikolla, kaupankäynnin pitäisi sujua normaalisti

Helsingin pörssin toiminta jatkuu vielä jonkin aikaa varajärjestelmän varassa. Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman kertoo, että siirtyminen pääkonesalin käyttöön halutaan tehdä riskit minimoiden.

Pörssissä oli vakavia toimintahäiriöitä viime keskiviikkona, kun palohälytyksen laukaisema sammutusjärjestelmä tuhosi satoja kovalevyjä Nasdaqin konesalissa Ruotsissa. Helsingin pörssissä kaupankäynti avautui viisi tuntia myöhässä varakonesalin varassa, ja varakonesalin käyttö jatkuu myös nyt alkuviikolla.

Husmanin mukaan torstai ja perjantai olivat jo käytännössä normaaleja pörssipäiviä eikä siirtymisessä varsinaiseen konesaliin haluta kiirehtiä.

– Toki yksittäisillä välittäjillä oli vielä osittaisia ongelmia. Kokonaiskuva oli kuitenkin sen verran hyvä, että arvioimme että on pienimmän riskin tie ottaa rauhassa se siirtyminen pääkonesaliin.

Pääkonesali on saatu jo toimimaan, ja se on nyt toistaiseksi varasalina.

Husmanin mukaan Nasdaqille ei toistaiseksi ole tullut korvausvaatimuksia pörssin toimintahäiriöiden johdosta. Vielä ei myöskään ole tiedossa, mikä aiheutti palohälytyksen pääkonesalissa.

STT

