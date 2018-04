Varhaiskasvattajien lakko laajeni koko Uudellemaalle

Varhaiskasvattajien keskiviikkoinen mielenilmaus on laajentunut koskemaan koko Uudenmaan maakuntaa. Aiemmin mielenilmauksen oli tarkoitus koskea vain pääkaupunkiseudun kuntia. Mielenilmauksen laajenemisesta kertoo Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL).

Sekä yksityisellä että julkisella puolella työskentelevien varhaiskasvattajien on tarkoitus marssia ulos työpaikoiltaan keskiviikkona kello 12-18. Ulosmarssilla vastustetaan uutta varhaiskasvatuslakia. Eduskuntatalon edustalla järjestetään keskiviikkoiltapäivänä mielenosoitus lain vastustamiseksi.

Mielenilmaukseen osallistuvat JHL:n lisäksi neljän muun liiton jäsenet.

Pääkaupunkiseudun kunnat kertovat varautuvansa mielenilmaisun vaikutuksiin päiväkodeissa. Helsingissä päivähoito pyritään turvaamaan myös työtaistelun aikana, kaupunki kertoo. Keskiviikon tilanteesta on tarkoitus tiedottaa huomenna iltapäivällä. Ruokailu toteutuu normaalisti, mutta päivähoidon toimintaa saatetaan joutua keskittämään.

Vantaalta kerrotaan, että kaikki päiväkodit pyritään pitämään auki. Erityisesti turvataan ilta- ja yöhoitoa tarjoavien päiväkotien toiminta. Tarkemmin tilanteesta tiedotetaan huomenna.

Espoossa henkilökuntatilannetta käydään läpi huomisaamuna ja sen jälkeen huoltajille tiedotetaan asiasta.

