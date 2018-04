Varhaiskasvattajien mielenilmaus aiheuttaa huomenna lastenhoitokaaoksen Uudellamaalla

Monissa perheissä Uudellamaalla on jouduttu metsästämään vaihtoehtoisia lastenhoitojärjestelyitä keskiviikkona päiväkoteja sulkevan varhaiskasvattajien ulosmarssin vuoksi. Myös varhaiskasvatusyksiköissä pohdittiin kuumeisesti, miten lastenhoitojärjestelyt olisi mahdollista järjestää.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset järjestävät keskiviikkona mielenilmauksen kello 12 ja 18 välillä, jossa vastustetaan valmisteilla olevaa uutta varhaiskasvatuslakia. Mielenilmaukseen osallistuvat Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) lisäksi neljän muun liiton jäsenet.

Ulosmarssi koskee sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla työskenteleviä.

”Lasten turvallisuuden takaaminen on pääasia”

Espoossa suomenkielisistä varhaiskasvatuksen yksiköistä liki kolmekymmentä suljetaan keskiviikkona puolen päivän aikaan. Yhteensä suomenkielisiä varhaiskasvatusyksikköjä on kaupungissa melkein 200, joista arviolta 780 työntekijää osallistuu mielenilmaukseen. Ruotsinkielisistä 26 päiväkodista suljetaan puolilta päivin kahdeksan.

Vanhemmille asiasta tiedotettiin tiistaina, kertoo Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila.

Sulkujen takia lapsimäärää joudutaan keskiviikkona lisäksi rajaamaan.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkodin henkilökunta käy keskustelua lasten vanhempien kanssa siitä, ettei kaikkia lapsia voida hoitaa keskiviikkona puolen päivän jälkeen, Mattila selventää.

– Jos lapsia tulee kuitenkin hoitoon enemmän, niin me olemme ilmoittaneet henkilökunnalle, että vaikka olisi lähdössä mielenilmaukseen, lapsia ei voi jättää heitteille, Mattila kertoo ja toteaa tilanteen olevan varsin poikkeuksellinen.

– Oman urani aikana ei mitään vastaavanlaista ole tapahtunut. Tarvitaan joustoa kaikin puolin, että saadaan lasten turvallisuus taattua, sehän se pääasia tässä on.

Hyvinkäällä suljetaan ulosmarssin vuoksi avoin päiväkotitoiminta ja kerhotoiminta iltapäivän osalta kokonaan, kertoo kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala.

– Lisäksi pieniä yksiköitä ja ryhmiä yhdistetään, ei pystytä järjestämään palveluita tässä laajuudessa mitenkään, Rapala sanoo.

Järvenpään vs varhaiskasvatusjohtaja Marju Niinisalo kertoo, että noin kaksi Järvenpään 20:stä varhaiskasvatuksen yksiköstä suljetaan puolilta päivin ja 100 työntekijää osallistuu mielenilmaukseen. Keravalla mielenilmaus sulkee ainakin viisi kaupungin 19:sta päiväkodista, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen.

STT