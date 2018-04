Varsinais-Suomen ”jytky” jatkuu vielä vuosia – Salossakin orastavaa käännettä

Kysely yritysjohtajille: Varsinais-Suomen positiivinen vire tuo kasvua ainakin vielä muutaman vuoden ajan. Alueen hyvä taloustilanne näkyy ja tuntuu laajasti alueen yrityksissä.

Salossa orastavaa käännettä on näkyvissä, sanoo toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen SSO:sta. Hän toivoo, että Salon tasoittavat mahdollisuudet työvoiman ja alihankintojen suhteen huomataan, kun Turun ja Uudenkaupungin tilanne ylikuumenee.

YRITYS- ja talouselämävaikuttajat näkevät lähes poikkeuksetta, että telakan ja autotehtaan vauhti tuntuu myös omassa yrityksessä. Alueen kärkiyritysten veto ei ole kuitenkaan ainut kirittävä tekijä. Yleinen talouskasvu vaikuttaa myös.

Telakan ja autotehtaan lisäksi myös lääketeollisuus on hyvässä nosteessa, samoin rakentaminen. Myös metallialan yrityksissä on kiivasta kasvua.

Nousukausi on tuonut esiin lieveilmiöitä yritysten kannalta. Osa yritysjohtajista ovat huomannut esimerkiksi palkkakilpailua, kun osaavista tekijöistä on huutava pula.

Nämä asiat käyvät ilmi verkkokyselystä, joka lähetettiin kymmenille maakunnan yritysten edustajille. Kysyimme alueen bisnesvaikuttajilta heidän arviotaan Varsinais-Suomen talouskasvun jatkumisesta.

– Varsinais-Suomessa on menossa ns. jytky – Soinia lainatakseni, kuvailee operatiivinen johtaja Jukka Virtanen paimiolaisesta Vahasilta Oy:stä.

KYSELYN yrityksissä on vakaa luottamus, että pore jatkuu vielä vuosia. Tähän vaikuttaa se, että telakan tilauskanta yltää ennätyksellisen pitkälle. Laivatilauksia on vuoteen 2024 asti.

Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala muistuttaa, että telakka on merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti.

– On harvinaista, että tilauskanta on useita vuosia tästä eteenpäin tiedossa. Uudenkaupungin autotehtaalla on myös selvä positiivinen vaikutus koko alueelle. Hyvä työllisyysaste vaikuttaa ihmisten tulevaisuudenuskoon ja haluun tehdä muun muassa asuntoinvestointeja. Näillä esimerkeillä on myös psykologinen vaikutus, joka madaltaa kynnystä ryhtyä uusiin hankkeisiin, kommentoi Hakala.

– Myönteinen laajemman Turun alueen suhdanne jatkuu vielä. Yritysten hyvä tilauskanta ja investoinnitkin kertovat osaltaan tästä, vastaa toimitusjohtaja Vesa Viitaniemi Lounais-Suomen Osuuspankista.

Esimerkiksi piikkiöläinen hyttivalmistaja Piikkio Works kertoo, että sen tilauskirja on täynnä tällä hetkellä vuoteen 2023 asti. Yritys on Meyer Turun omistuksessa.

”Nyt on tekemisen paikka. Tarvitaan nopeita päätöksiä asioihin ja tarvittaviin toimenpiteisiin on tartuttava pikaisesti.”

Pekka Heikonen, Pemamek Oy

KAIVOSTEOLLISUUDEN koneita Turussa valmistava Sandvik uskoo myös hyvän vireen jatkuvan. Sandvikissä näkemys ei synny paikallisesta tilanteesta, vaan siihen vaikuttaa maailmanlaajuinen metallien hintojen nousu ja kaivosteollisuuden kipuaminen kuopasta. Metallien hintoja nostaa koko maailman talouskasvu ja tavaroiden valmistuksen lisääntyminen.

– Perustuen metallien hintakehitykseen ja yleisiin kaivosteollisuuden näkymiin, aktiivisuus on korkealla, tiivistää johtaja Riku Kesäläinen Sandvikistä.

Tulevaisuudenusko perustuu asiakkaiden näkymiin myös paimiolaisessa Vahasilta Oy:ssä ja Turun seudulla eri toimipisteissä toimivassa Stera Technologies Oy:ssä.

– Meidän näkövinkkelistämme kysyntä ja työtilanne jatkuu vähintään yhtä hyvänä vuoden 2020 loppuun asti, sillä useat pääasiakkaamme investoivat melkoisesti sekä heillä on vuosittain isot revisiot. Tilanne on siis tästä näkövinkkelistä katsottuna erinomainen. Kolikon toinen puoli kuitenkin on, että jos emme löydä uusia työntekijöitä, ajateltu kasvumme hidastuu tai jopa pysähtyy, kuvailee operatiivinen johtaja Jukka Virtanen Vahasilta Oy:stä.

Vahasilta valmistaa paineastioita.

– Kasvu tulee jatkumaan, tosin ei niin rajuna kuin viime vuonna. Siitä kertovat asiakkaidemme antamat vuosiennusteet ja koko ajan kasvanut tilauskantamme, kertoo myyntijohtaja Kai Rinne Stera Technologies Oy:stä.

Stera on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistaja. Yritys toimii Turun, Kaarinan, Paimion, Tammelan ja Kaavin lisäksi myös Intiassa ja Virossa.

KIELTEISIÄ arvioita positiivisesta vireestä tulee vain Salosta ja Somerolta. Siellä osa kyselyyn vastanneista yritysjohtajista näkee, että pore ei suoraan näy yritystoiminnassa.

– Varsinais-Suomen positiivinen vire ei ole vielä saavuttanut Saloa täydellä voimallaan. Mutta vire on saanut Salon rakennemuutoksen vaiheeseen, jossa orastavaa positiivista käännettä on odotettavissa myös tälle alueelle. Väestömuutos on tasaantumassa työväestön poismuutosta neutraaliin vaiheeseen. Työttömyyden lasku on ollut reipasta jo useiden kuukausien ajan, kertoo toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen Suur-Seudun Osuuskaupasta (SSO).

Salon seudulla Microsoftin tehtaan ja tuotekehityksen loppuminen ja sitä kautta työttömyyden nousu näkyy vielä alueen taloudessa. Näkymät ovat Salon seudulla selvästi varovaisemmat kuin muualla maakunnassa.

TILAUSKANTA on kyselyyn vastanneissa yrityksissä hyvä. Sandvik kertoo tavoittelevansa tuotantoennätystä myös tänä vuonna.

Toinen ennätystenmetsästäjä on salolainen teleoperaattori ja it-toimintoja alueellisilla markkinoilla tarjoava Lounea.

– Liittymämyyntimme on tehnyt ennätyksiä jo kahden vuoden ajan ja taloudellinen kehityksemme on seurannut samoja latuja, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen Lounea Oy:stä.

Lounea rakentaa valokuituverkkoa eri puolilla Lounais-Suomea. Lounea myi juuri osittain omistavansa Jimm´s PC-Store Oy -verkkokaupan.

