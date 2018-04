Vartijat veivät syytetyn ulos salista Turun joukkopuukotusjutussa – kiihtyi puukottamalleen miehelle

Vartijat ovat vieneet Turun joukkopuukotusjutun syytetyn ulos oikeussalista, koska tämä kiihtyi puukottamalleen miehelle. Kyseinen mies lähti puukotusten aikaan Abderrahman Bouananen perään ja sai itse puukosta.

Kun mies luonnehti oikeudessa Bouananen toimintaa pelkurimaiseksi, Bouanane kimpaantui ja alkoi elehtiä ja huudella syytetyn penkiltä.

Joukkopuukotuksen ensimmäistä uhria auttanut Hassan Zubier kertoi aamupäivällä oikeudessa, kuinka hän muuttui kesken pelastusoperaation itse veitsi-iskun uhriksi.

Ruotsissa asuva Zubier kertoi, että oli huomannut Jehovan todistajien lehtisiä jakaneen naisen jo ennen kuin auttoi tätä. Hieman tämän jälkeen Jehovan todistajien lehtitelineen luota alkoi kuulua huutoa. Zubier kertoi, että tekijä oli kumartunut veitsen kanssa naisen puoleen ja viilteli tätä.

– Juoksen terroristia kohti ja huudan. Hän lopettaa tämän (naisen) kurkun viiltämisen ja nousee seisomaan, Zubier kuvaili tapahtumia.

Paikassa vallitsi Zubierin mukaan täydellinen kaaos.

– Huomaan tässä kohtaa, että (uhrilla) on kaulassa valtava aukko.

Zubier huusi ihmisiä soittamaan ambulanssin ja pyrki itse tyrehdyttämään verenvuodon uhrin kaulavaltimosta. Samassa puukottaja pyrki Zubieria kohti. Zubier itse pyrki estämään tätä potkaisemalla.

Aiemmin ensihoitajana ambulanssissa työskennellyt Zubier jatkoi naisen auttamista ja pyrki tyrehdyttämään verenvuotoa sivulliselta saamallaan t-paidalla.

Silloin Zubier tunsi selässään jotain potkun kaltaista, ja hänestä tuntui kuin joku kaataisi lämmintä vettä hänen niskaansa. Tässä vaiheessa hänen puolisonsa tuli sanomaan, että Zubieria oli puukotettu, ja yritti auttaa tätä.

”Puukottaja lähti puolison perään”

Zubier yritti edelleen auttaa naista, mutta puukottaja palasi veitsen kanssa. Zubier käski puolisoaan pakenemaan. Puukottaja lähti tämän perään ja haavoitti tätä käteen. Zubierin mukaan puoliso saattoi välttyä enemmiltä vammoilta, koska kompastui paetessaan.

Tässä vaiheessa puukottaja suuntasi taas Zubierin kimppuun.

– Hän kohottaa puukkonsa ja iskee. Ajattelen, nyt minä kuolen. Hän suuntaa iskun rintakehään. Kierähdän ja saan kaksi iskua olkavarteen.

Zubier huusi puolisolleen, kun puukottaja oli taas lähtenyt tilanteesta. Tämä vastasi olevansa kunnossa. Tässä vaiheessa Zubier meni taas auttamaan naisuhria, vaikka oli itsekin huonossa kunnossa.

– Minua oli nyt isketty neljä kertaa puukolla, olin isossa verilammikossa.

Kun ambulanssikuskit saapuivat paikalle ja kysyivät tapahtumista, Zubier kertoi nostaneensa t-paidan uhrin kasvoilta.

Zubierin puoliso sanoo, ettei tiennyt ambulanssin saapuessa, kuinka vakavasti miehensä oli loukkaantunut.

– Poikani oli herännyt ja tarvitsi ruokaa. Minun olisi pitänyt imettää, mutta olin aivan veressä.

Naisen mukaan pahin on selvinnyt vasta Zubierin vammojen selvittyä. Todennäköisesti Zubier viettää loppuikänsä pyörätuolissa.

– En pysty juoksemaan tai pelaamaan futista poikani kanssa. Totta kai olen katkera. Olen katkera myös siitä, että en pystynyt estämään terroristia tekemästä tekojaan, Zubier sanoo.

Zubier sanoo, että hänellä on vahva psyyke.

– Noin viikon ajan mietin tapahtumia. Teinkö kaiken oikein, arvioinko (naisuhrin) vammat oikein? Olen todella pahoillani, etten pystynyt pelastamaan häntä.

”En ymmärrä terrorismia”

Syytetty Abderrahman Bouanane on myöntänyt tapot ja tapon yritykset, mutta puolustus kiistää lain tarkoittaman terroristisen tarkoituksen. Bouanane juoksi yhteensä 465 metriä Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Syyttäjä vaatii tuomiota kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Zubier on sanonut aiemmin STT:lle, että on tyytyväinen tekijän henkiinjäämisestä.

– Totta kai haluan tappaa hänet, olenhan vain ihminen. Mutta sen sijaan annamme hänelle oikeudenmukaisen mahdollisuuden. Sen, mitä hän ei antanut uhreilleen, Zubier sanoi oikeudessa.

Zubier sanoi, että hän haluaa itse taistella terrorismia vastaan.

– En tule koskaan ymmärtämään terrorismia tai sitä, miten toiselle ihmiselle voidaan aiheuttaa tällaista.

STT

Kuvat: