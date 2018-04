Vastaava ministeri kutsui kokoomuksesta eronneen Harkimon sote-sopalle

Sote-paketista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo hallituksen osanneen varautua kansanedustaja Harry Harkimon päätökseen lähteä hallituspuolue kokoomuksen riveistä.

– On ollut tiedossa jo viime kesästä lähtien, että hallituksen pohja ylipäätään ottaen on enemmistöltään niukka. Näitä huhupuheita on liikkunut, ja hallitus on osannut arvioida, että näinkin saattaa käydä Harkimon suhteen, Saarikko sanoi STT:lle.

Saarikko toteaa, että ratkaisun taustatekijät ovat kokoomuksen sisäinen asia.

Harkimo on pitkin matkaa kritisoinut sote-uudistusta, joskin hän edelleen sanoi tekevänsä lopullisen äänestyspäätöksen vasta myöhemmin. Saarikko kävi Harkimon ilmoituksen jälkeen kutsumassa tämän lounaalle, mihin Harkimo hänen mukaansa suostuikin.

– Sanoin, että koska vaikuttaa siltä, että pohdit vielä tätä paketin kokonaisuutta, niin mielelläni kertoisin yksityiskohdista.

Saarikko sanoo lukeneensa Harkimon kirjoituksia ja havainneensa ”aika laajoja heittoja” siitä, mitkä kaikki asiat voisivat olla pielessä.

– Minun tavoitteeni ei ole ylipuhua häntä, mutta mielelläni tarjoan hänelle sote-soppaa ja keskustelen siitä, miten tätä on vuosia valmisteltu.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei halunnut kommentoida Harkimon ratkaisua, joka on hänen mukaansa hallituskumppanin sisäinen asia.

