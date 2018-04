Väyrynen palaa eduskuntaan kesäkuussa ja luopuu keskustan jäsenyydestä – Pentikäinen ei lähde tilalle europarlamenttiin

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sanoo palaavansa eduskuntaan kesäkuussa ja luopuvansa keskustan jäsenyydestä. Väyrynen aikoo jatkaa toimintaansa kansalaispuolueessa. Eduskuntaan palattuaan hän ryhtyy valmistautumaan ensi kevään eduskunta- ja eurovaaleihin.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ei lähde EU-parlamenttiin Paavo Väyrysen tilalle. Seuraavana varasijalla on kansanedustaja Mirja Vehkaperä (kesk.).

STT ei tavoittanut heti Vehkaperää kommentoimaan asiaa. Oululainen kansanedustaja sanoi viime syksynä lähtevänsä europarlamenttiin, jos paikka hänelle avautuu.

Pentikäinen sanoo jatkavansa mieluummin yrittäjien asian ajamista ja kunnioittavansa näin etujärjestön työvaliokunnan toivetta.

Ei aio edesauttaa sote-uudistusta

Väyrynen perustelee päätöstään sillä, että hänen yrityksensä muuttaa keskustan linjaa puheenjohtajavaalin ja siihen liittyvän keskustelun kautta epäonnistui.

– Kun en usko keskustan enää palaavan aatteellisille ja poliittisille juurilleen, luovun asemastani sen kunniapuheenjohtajana ja ehdotan Keminmaan keskustaseuran jäsenille, että lakkautamme yhdistyksen, Väyrynen sanoo tiedotteessa.

Väyrynen on ajautunut kiistoihin myös kansalaispuolueessa, ja osa sen edustajista on ilmoittanut erottavansa hänet puolueesta. Päätöksen laillisuutta puidaan parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Väyrynen sanoo muodostavansa eduskunnassa oman eduskuntaryhmän.

– Toivon, että kansalaispuolueen tilanne on siihen mennessä selkiytynyt siten, että se voisi olla kansalaispuolueen eduskuntaryhmä.

Väyrysen päätös enteilee lisäongelmia sote-uudistuksen läpiviennille, sillä Väyrynen ei aio auttaa hallitusta asiassa. Sote-uudistuksen kohtalosta äänestetään aikaisintaan kesäkuussa.

– Minulla ei ole enää mitään syytä edesauttaa sote- ja maakuntauudistuksen hyväksymistä etenkään sen jälkeen kun keskusta jääräpäisesti jatkaa omaksumallaan uusliberaalilla linjalla. Sen vuoksi uudistus meni alusta pitäen vikaraiteille, eikä sen myöhemmästä korjaamisesta ole takeita.

Väyrynen sanoo päättäneensä erota keskustasta viime viikonlopun jälkeen, koska ei saanut takeita siitä, että voisi enää vaikuttaa puolueen linjaan.

Väyrynen palaa eduskuntaan kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) paikalle. Kärnän mukaan Väyrysellä on lain mukaan täysi oikeus ratkaisuunsa. Kärnä aikoo edelleen jatkaa uraansa politiikassa.

STT

