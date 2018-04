Väyryselle viileä vastaanotto Lahdessa

Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen sai viileähkön vastaanoton keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Lahdessa lauantaina.

Väyrysen ympärillä ei juuri pyörinyt kättelijöitä kokouksen alussa, kun eri puolilta Suomea saapuneet keskustalaiset tervehtivät toisiaan.

Väyrynen ei myöskään istunut puheenjohtaja Juha Sipilän, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen eikä keskustalaisten ministerien lailla kokoussalin eturivissä.

Väyrynen perui perjantaina ehdokkuutensa puheenjohtajavaalissa kesäkuun puoluekokouksessa. Puheenjohtajuuden sijaan Väyrynen ilmoitti olevansa kiinnostunut keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajan paikasta.

Väyrynen haluaisi, että puoluevaltuuston puheenjohtajasta päätettäisiin jo kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa. Näillä näkymin puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan vasta puoluevaltuuston kokouksessa marraskuussa.

”Saavutukset eivät näy kannatuksessa”

Puheenjohtaja Sipilä arvioi puheessaan, että sote- ja maakuntauudistuksen vastustamiseen käytetään Suomessa tällä hetkellä ”hurjan paljon energiaa”.

– Kun tämä vastustamisen energia saadaan käännettyä joka paikassa toimeenpanoon, uudistus menee vauhdilla maaliin, hän arvioi.

Sipilän mukaan keskustan tavoitteena on uusia ykköspaikka ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Hän sanoi uskovansa, että Sotkamon kesäkuisesta puoluekokouksesta lähtee vahva ja yhtenäinen voittajajoukkue tuleviin vaaleihin.

– Viime vaalikausi oli sinipunan opinnäyte, arvosanana hylätty. Lopputuloksena oli 100 000 työtöntä, ja Suomi jäi uudistamatta. Toiseen tällaiseen vaalikauteen Suomella ei ole varaa, Sipilä julisti.

Sipilän mukaan seuraavan hallituskauden tavoitteeksi on asetettava työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin.

– Jotta tuohon tavoitteeseen voidaan päästä, työmarkkinauudistuksia on jatkettava. Samoin paikallisen sopimisen on mentävä aimo loikka eteenpäin.

Sipilä listasi puheessaan hallituksensa saavutuksia ja muistutti kuulijoita siitä, että hänen hallituksensa aikana on syntynyt 90 000 uutta työpaikkaa ja talouskasvu on noussut lähes kolmeen prosenttiin. Hän muistutti myös, että hallitus saavuttaa 72 prosentin työllisyysastetavoitteensa tällä vaalikaudella.

– Tämä ei kuitenkaan näy meidän kannatusluvuissamme, Sipilä manasi.

Oppia keskustasta

Sipilä kommentoi puheensa jälkeen lyhyesti toimittajille Harry Harkimon ja Mikael Jungnerin virittelemää poliittista liikettä. Sipilä toivotti Harkimon ja Jungnerin tervetulleeksi ottamaan keskustasta oppia siitä, kuinka kansanliikettä pyöritetään.

– Sitä, mitä he haikailevat, me olemme tehneet jo 112 vuotta. Tervetuloa oppimaan tänne, miten kansanliike toimii, Sipilä naureskeli.

Kokoomuksesta vastikään eronnut kansanedustaja Harkimo ja SDP:n entinen puoluesihteeri Jungner kertoivat uuden poliittisen liikkeensä perustamisesta aiemmin tänään.

STT

