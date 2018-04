Venäjä käytti veto-oikeuttaan Syyria-äänestyksessä – myös Venäjän oma ehdotelma kaatui

Venäjä on käyttänyt veto-oikeuttaan Syyria-äänestyksessä YK:n turvallisuusneuvostossa.

Äänestyksessä oli Yhdysvaltojen ajama päätöslauselmaluonnos, jonka mukaan kemiallisten aseiden epäillystä käytöstä Syyriassa järjestettäisiin tutkinta.

Kyseessä oli 12. kerta, kun Venäjä on käyttänyt veto-oikeutta estääkseen liittolaiseensa Syyrian hallitukseen kohdistuvat toimet.

Lisäksi äänestykseen myös tullut Venäjän kilpaileva ehdotus kaatui turvallisuusneuvostossa. Ehdotuksessa tuettiin Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tutkijaryhmän lähettämistä Syyriaan.

Järjestöllä ei ole mandaattia selvittää mahdolliseen kaasuiskuun syyllisiä. Diplomaatit kertoivat aiemmin, että Syyria halunnee maahan tutkijaryhmän, koska sen katsotaan vähentävän lännen iskun uhkaa.

Ennen äänestystä Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi, että Yhdysvaltain ajama päätöslauselmaluonnos on vähintä, mitä neuvosto voi tehdä vastatakseen epäiltyyn kaasuiskuun.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia puolestaan syytti Yhdysvaltoja siitä, että päätöslauselmaluonnoksellaan Yhdysvallat haki vain tekosyytä oikeuttaa toimet Syyriaa vastaan.

Yhdysvaltain luonnosta äänestyksessä tuki 15 neuvoston jäsenmaata, kuten Ranska, Britannia, Afrikan maat ja Kuwait. Bolivia sen sijaan äänesti ehdotelmaa vastaan ja Kiina pidättäytyi äänestämästä. Neuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjällä oli kuitenkin valta torpata päätöslauselmaluonnos käyttämällä veto-oikeutta.

Venäjän päätöslauselmaluonnosta vastaan puolestaan äänestivät muun muassa Yhdysvallat, Ranska ja Britannia.

STT