Venäjä kielsi vahvasta salauksesta tunnetun Telegram-viestipalvelun

Venäläinen oikeusistuin on määrännyt suositun Telegram-viestipalvelun suljettavaksi. Kieltoa oli pyytänyt maan televiestintää valvova Roskomnadzor. Telegram ei ole suostunut luovuttamaan viranomaisille salausavaimiaan.

Telegramin perustajan Pavel Durovin mukaan kieltoa on mahdoton valvoa. Durov oli kieltänyt Telegramia edustavia asianajajia osallistumasta oikeuden istuntoon, koska ei pitänyt sitä laillisena.

Telegram on tunnettu erittäin vahvasta salauksestaan.

STT